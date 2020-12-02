Спортсменам на Алтае серьезно увеличат финансирование, но им надо еще больше

По его словам, увеличение произошло за счет дополнительных вливаний со стороны федерального бюджета. Из запланированных 1,7 млрд около 650−570 млн это будут инфраструктурные затраты.
Помимо этого в течение года могут быть корректировки бюджета в сторону увеличения, пояснил министр. Дополнительно к тому, что уже выделено спорту могут добавить около 100−150 млн рублей.
Алексей Перфильев,
министр спорта Алтайского края:
Потребность отрасли спорта по 40 объектам составляет около 3 млрд рублей. Если мы будем действовать нынешними темпами, то сможем прийти к этому показателю в течение 7−8 лет. Оговорюсь, это уже осмеченные потребности. Но есть еще те потребности, которые не осмечены — это 5 млрд рублей.
Министр сообщил, что в 2021 году акцент будет сделан на районных спортивных объектах и развитии людского ресурса. В частности, на компенсациях сельским тренерам, их праве на предоставлении жилья и дополнительном отпуске.