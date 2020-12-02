Спортсменам на Алтае серьезно увеличат финансирование, но им надо еще больше

Консолидированный бюджет спорта в Алтайском крае в 2021 году серьезно увеличится. Речь идет о 1,7 млрд рублей, что почти на 600 млн больше, чем в 2020-ом. Об этом в ходе онлайн пресс-конференции рассказал 2 декабря министр Алексей Перфильев.

По его словам, увеличение произошло за счет дополнительных вливаний со стороны федерального бюджета. Из запланированных 1,7 млрд около 650−570 млн это будут инфраструктурные затраты.

Помимо этого в течение года могут быть корректировки бюджета в сторону увеличения, пояснил министр. Дополнительно к тому, что уже выделено спорту могут добавить около 100−150 млн рублей.

Алексей Перфильев,

министр спорта Алтайского края:

Потребность отрасли спорта по 40 объектам составляет около 3 млрд рублей. Если мы будем действовать нынешними темпами, то сможем прийти к этому показателю в течение 7−8 лет. Оговорюсь, это уже осмеченные потребности. Но есть еще те потребности, которые не осмечены — это 5 млрд рублей.

Министр сообщил, что в 2021 году акцент будет сделан на районных спортивных объектах и развитии людского ресурса. В частности, на компенсациях сельским тренерам, их праве на предоставлении жилья и дополнительном отпуске.