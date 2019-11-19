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Спорт
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Спортсмены Алтай-Кокса стали призерами первенства города по волейболу

Сборная Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) завоевала серебряную медаль открытого первенства Заринска по волейболу.

Сборная команда Алтай-Кокса, призеры.
Сборная команда Алтай-Кокса, призеры.
Фото: группа НЛМК

С городскими волейболистами соревновались четыре заводские команды. В результате сборная Алтай-Кокса («Кремень») заняла второе место, уступив победу спасателям 5 отряда федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю.

На Алтай-Коксе создают все условия для занятий физкультурой и спортом. Сотрудники участвуют в ежегодной корпоративной спартакиаде. В сезоне 2019 — 2020 годов состязаются 25 команд.

Помимо спартакиады для заводчан проводят «Семейные старты», лыжный турнир памяти первого директора завода А.А. Котовича, состязания по спортивной рыбалке, турслеты, квесты и др. Кроме этого, Алтай-Кокс финансирует участие заводчан в выездных соревнованиях различного уровня.

Справка:

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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