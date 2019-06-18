Спортсмены Алтайского края попали в сборную России и выступят на Универсиаде

Оба спортсмена представляют Алтайский государственный технический университет, а на универсиаде выступят в кикбоксинге.
Роман Николадзе учится на факультете специальных технологий, а Марина Черненко — студентка строительно-технологического факультета.
Перед поездкой на соревнование спортсмены пройдут специальные сборы в Москве.
Отборочные соревнования на универсиаду еще не завершены. Возможно, кто-то еще из алтайских спортсменов полетит в Хорватию.
Напомним: Всемирная зимняя универсиада проводилась в этом году в Красноярске. Алтайская лыжница Яна Кирпиченко завоевала там четыре медали. «Золото» она взяла в эстафете, а три бронзовые награды — в индивидуальных гонках. За свои достижения Яна Кирпиченко была награждена благодарностью президента России Владимира Путина.