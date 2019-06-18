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19 июня
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Спорт

Спортсмены Алтайского края попали в сборную России и выступят на Универсиаде

Тридцатая по счету Всемирная универсиада пройдет в июле-августе этого года в хорватском городе Загребе. Как сообщает Министерство спорта Алтайского края, отборочные соревнования успешно прошли Роман Николадзе и Марина Черненко.

Олимпиада.
Олимпиада.
из открытых источников в интернете

Оба спортсмена представляют Алтайский государственный технический университет, а на универсиаде выступят в кикбоксинге.

Роман Николадзе учится на факультете специальных технологий, а Марина Черненко — студентка строительно-технологического факультета.

Перед поездкой на соревнование спортсмены пройдут специальные сборы в Москве.

Отборочные соревнования на универсиаду еще не завершены. Возможно, кто-то еще из алтайских спортсменов полетит в Хорватию.

Напомним: Всемирная зимняя универсиада проводилась в этом году в Красноярске. Алтайская лыжница Яна Кирпиченко завоевала там четыре медали. «Золото» она взяла в эстафете, а три бронзовые награды — в индивидуальных гонках. За свои достижения Яна Кирпиченко была награждена благодарностью президента России Владимира Путина.

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