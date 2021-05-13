Справедливороссы внесли вклад в «серебро» хоккеистов «Алтая» на московском турнире

Юные спортсмены барнаульской хоккейной команды «Алтай» взяли серебро на всероссийском турнире «Прорыв» в Сергиевом Посаде Московской области. Помощь в организации поездки, в том числе, оказал депутат Госдумы, лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев.

В турнире, который проходил с 9 по 12 мая, приняли участие восемь команд: из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Хабаровска и Барнаула.

Барнаульцы уступили только московским «армейцам». Из семи игр алтайские хоккеисты выиграли пять, рассказал тренер СДЮШОР «Алтай» Иван Тимонин, и произвели настоящий фурор.

«Никто не ожидал, что у нас в провинции могут играть в такой качественный хоккей. Все очень устали, каждый матч требовал максимальной отдачи. Например, победителям — ЦСКА-2 — мы уступили с минимальным счетом — 3:4, причем после второго периода вели 2:1, но в концовке чуть-чуть не хватило опыта и удачи. Это ведь наша первая такая поездка», — отметил тренер.

Барнаульские спортсмены получили также индивидуальные призы: лучшим нападающим оборонительного плана признали Дмитрия Подгорнова, лучшим игроком команды — Александра Михнюка.

«Очень счастливы и ребята, и родители. Хотелось бы выразить огромную благодарность Александру Васильевичу Терентьеву за помощь в организации поездки на этот достаточно дорогостоящий турнир, за мастер-класс и слова поддержки. Это все вкупе повлияло на успешный результат, мы не подвели наших болельщиков и достойно защитили честь края», — подчеркнул Иван Тимонин.

Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ