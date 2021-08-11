11 августа
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Спорт

Стало известно, как Путин наградил российских олимпийцев

Указ о награждении участников Олимпиады в Токио подписал президент России Владимир Путин, сообщает «Российская газета».

Олимпиада.
Олимпиада.
из открытых источников в интернете

Из текста документа следует, что российские спортсмены получат ордена и медали «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность».

Участникам ОИ в Токио, в частности, будут вручены ордена Александра Невского, ордена Почета, ордена Дружбы, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и «За заслуги перед Отечеством» II степени.

На Играх в Токио россияне в общем зачете заняли пятое место, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

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