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Коронавирус

Стало известно, когда после «коронавирусной паузы» в Барнауле может возобновиться футбол

Вечером 1 апреля Российский футбольный союз принял решение относительно всех соревнований в стране. Паузу из-за угрозы коронавируса вновь продлили, но назвали приблизительную дату возобновления чемпионатов.

Первый домашний матч "Динамо-Барнаул" в сезоне 2019-2020
Первый домашний матч "Динамо-Барнаул" в сезоне 2019-2020
пресс-служба "Динамо-Барнаул"

На этот раз вынужденные спортивные «каникулы» продлили до 31 мая. Ранее они действовали до 10 апреля.

Это значит, что до лета в стране не будет игр в элитной Премьер-лиги и остальных дивизионах, в том числе и ПФЛ, где выступает команда «Динамо-Барнаул».

Ранее пресс-служба барнаульского клуба распространила информацию, что в связи с ужесточением мер безопасности тренировочный процесс остановлен, спортсмены находятся дома.

Весенняя часть нынешнего сезона у «Динамо-Барнаул» должна была начаться 12 апреля на домашнем стадионе матчем с командой из Читы. А уже с сезона 2020−2021 года, который должен был стартовать в августе, барнаульские футболисты перейдут в новый дивизион «Урал-Приволжье».

Будут ли в сложившихся обстоятельствах реализованы эти планы, пока не понятно.

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