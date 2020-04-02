Стало известно, когда после «коронавирусной паузы» в Барнауле может возобновиться футбол

На этот раз вынужденные спортивные «каникулы» продлили до 31 мая. Ранее они действовали до 10 апреля.
Это значит, что до лета в стране не будет игр в элитной Премьер-лиги и остальных дивизионах, в том числе и ПФЛ, где выступает команда «Динамо-Барнаул».
Ранее пресс-служба барнаульского клуба распространила информацию, что в связи с ужесточением мер безопасности тренировочный процесс остановлен, спортсмены находятся дома.
Весенняя часть нынешнего сезона у «Динамо-Барнаул» должна была начаться 12 апреля на домашнем стадионе матчем с командой из Читы. А уже с сезона 2020−2021 года, который должен был стартовать в августе, барнаульские футболисты перейдут в новый дивизион «Урал-Приволжье».
Будут ли в сложившихся обстоятельствах реализованы эти планы, пока не понятно.