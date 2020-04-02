Стало известно, когда после «коронавирусной паузы» в Барнауле может возобновиться футбол

Вечером 1 апреля Российский футбольный союз принял решение относительно всех соревнований в стране. Паузу из-за угрозы коронавируса вновь продлили, но назвали приблизительную дату возобновления чемпионатов.

На этот раз вынужденные спортивные «каникулы» продлили до 31 мая. Ранее они действовали до 10 апреля.

Это значит, что до лета в стране не будет игр в элитной Премьер-лиги и остальных дивизионах, в том числе и ПФЛ, где выступает команда «Динамо-Барнаул».

Ранее пресс-служба барнаульского клуба распространила информацию, что в связи с ужесточением мер безопасности тренировочный процесс остановлен, спортсмены находятся дома.

Весенняя часть нынешнего сезона у «Динамо-Барнаул» должна была начаться 12 апреля на домашнем стадионе матчем с командой из Читы. А уже с сезона 2020−2021 года, который должен был стартовать в августе, барнаульские футболисты перейдут в новый дивизион «Урал-Приволжье».

Будут ли в сложившихся обстоятельствах реализованы эти планы, пока не понятно.