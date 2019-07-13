Стало известно, когда стартуют футбольный и хоккейный сезоны в Барнауле

Футболисты барнаульского «Динамо» первый официальный матч проведут 28 июля на Кубок России. Хоккейный клуб «Динамо-Алтай» начнет выступление в Высшей лиге 14−15 сентября домашним матчем с «Юниором» из Кургана.

Напомним: сезон 2019−2020 гг. для ведущих футбольных и хоккейных команд Барнаула будет историческим. Впервые оба клуба стали «динамовскими», после переименования ХК «Алтай». И заочное соперничество между ними теперь развернется за право быть самой популярной, «динамовской командой Барнаула».

Футболисты и хоккеисты Барнаула выступают в низших лигах первенства России. Возможно, в дальнейшем при финансировании из краевого бюджета выбор будет сделан только в пользу одного клуба, чтобы он выступал на интересном для болельщиков уровне. Поэтому и «Динамо», и «Динамо-Алтай» готовятся к заочному соперничеству за болельщиков и бюджет как между собой, так и с баскетбольным и волейбольным клубами.

К тому же на футбольном стадионе и во дворце спорта «Титов-Арена» в настоящее время идет ремонт и подготовка к сезону. Пока нет полной уверенности, что к стартовым матчам сезона они будут готовы принять зрителей.

ФК «Динамо» ( Барнаул). Первенство России ПФЛ , зона «Восток

Соперники: «Зенит» (Иркутск), «Чита» (Чита), «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Иртыш» (Омск), «Новосибирск «(Новосибирск).

Первые матчи: 28 июля — 1/128 финала Кубка России. Либо на выезде в Новокузнецке, либо дома с ФК «Новосибирск». Жеребьевка еще не состоялась.

В первенстве России «Динамо» стартует 6 августа выездным матчем в Омске с местным «Иртышом». 14 августа наш клуб принимает «Читу».

ХК «Динамо-Алтай». Первенство ВХЛ

Соперники: «Юниор» (Курган), «Оренбург» (Оренбург), «Мордовия» (Саранск), «Кристалл» (Саратов), «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Красноярские рыси» (Красноярск), ХК «Чебоксары» (Чебоксары), «Челны» (Набережные Челны).

Первые матчи: 14−15 сентября дома с курганской командой «Юниор». 1 августа «динамовцы проведут товарищеский матч дома с новосибирским клубом «Сибирские снайперы».