Стало известно, получат ли футболисты сборной России премиальные

Игроки сборной России по футболу останутся без премиальных после провального выступления на ЕВРО-2020, сообщает РБК со ссылкой на Eurostavka.

Выплата премиальных футболистам была предусмотрена в случае достижения поставленных задач — в частности, выхода из группы.

Между темРФС получит 10,75 млн евро по итогам выступления сборной России на чемпионате Европы, пишет РБК.

Каждый из участников турнира гарантированно получит по 9,25 млн евро. За победу на групповом этапе команды получают по 1,5 млн евро, а за ничью — 750 тысяч евро. Сборная России на групповом этапе потерпела два поражения и одержала одну победу, переиграв Финляндию (1:0), пишет sports.ru.

Сборная России проиграла Дании в третьем туре ЕВРО-2020 со счетом 1:4, заняла четвертое место в группе и выбыла из турнира, пишет «Росбалт».

После этого главный тренер команды Станислав Черчесов заявил, что команда вышла на игру в хорошей форме, но слабо реализовала голевые моменты.

Капитан сборной Артем Дзюба извинился за поражение.

Чемпионат Европы продлится до 11 июля.