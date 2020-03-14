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Спорт

Стало известно, с кем сыграет «Динамо-Алтай» в полуфинале Кубка ВХЛ

21 марта выездным матчем в Чебоксарах хоккеисты «Динамо-Алтай» начнут полуфинальную серию Кубка Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Соперники будут играть до 4 побед.

Второй домашний матч "Динамо-Алтай" с "Чебоксарами". 19 января 2020 года
Второй домашний матч "Динамо-Алтай" с "Чебоксарами". 19 января 2020 года
Дмитрий Лямзин

Это стало известно после того, как ХК «Чебоксары» в четвертьфинале сломил сопротивление клуба «Красноярские рыси» — счет в серии 4:1. В свою очередь барнаульцы не оставили даже шанса саратовскому «Кристаллу», выиграв серию с сухим счетом 4:0.

Теперь два клуба сразятся в полуфинале. Напомним, что в «регулярке» ХК «Чебоксары» занял второе место, а «Динамо-Алтай» — третье. Обе команды набрали по 50 очков, но по личным встречам выше оказались хоккеисты из Чувашии.

Победителем же регулярного чемпионата стал клуб из Татарстана «Челны» (Набережные Челны). В полуфинале он сыграет с победителем пары «Юниор» (Курган) — ХК «Оренбург», которые пока выясняют, кто сильнее. Счет в этой серии пока ничейный — 3:3. Седьмой матч между командами пройдет 14 марта.

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