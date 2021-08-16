Стало известно, сколько денег подарит Мишустин алтайскому призеру Олимпиады

Глава правительства России Михаил Мишустин распорядился поощрить российских спортсменов, ставших победителями и призерами Олимпийских игр. Документ опубликован на сайте кабмина.

За золотую медаль правительство выплатит 4 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн рублей, за бронзовую — 1,7 млн рублей.

На прошедшей в Токио Олимпиаде лишь один спортсмен завоевал призы. Стрелок Сергей Каменский привез серебряную и бронзовую медали, за что получит 4,2 млн рублей.

Премии обещают выплатить также тренерам и специалистам, которые участвовали в подготовке спортсменов. Порядок их премирования определит минспорт совместно с Олимпийским и паралимпийским комитетами России.

Кстати, победителям и призерам предстоящих летних Паралимпийских игр обещают такое же вознаграждение.

Ранее Сергей Шойгу вручил Сергею Каменскому медаль Центрального спортивного клуба Армии и кортик.