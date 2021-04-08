Стало известно, сколько денег потратят из бюджета Алтайского края на трансляцию этапа Кубка мира по гребле

Алтайский край объявил конкурс на обеспечение высококачественной телевизионной трансляции этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Победитель сможет заработать 11.7 млн рублей.

Этап Кубка мира пройдет на гребном канале в Барнауле 20−23 мая. Ожидается, что в нем выступят спортсмены из 50 стран, которые разыграют олимпийские лицензии. Заявленное организаторами количество зрителей составляет 20 тыс. человек.

Но еще больше болельщиков будут смотреть соревнования по ТВ. Победитель предстоящего тендера обязан обеспечить высококачественную съемку с 12 видеокамер, в том числе с установленным на двух камерах с замедленным видеоповтором.

«Специалистам предстоит обеспечить международный телевизионный сигнал высокой четкости (формат 1080i50). Трансляция соревнований будет проходить на федеральном канал», — сообщает rostender.info.

Прием заявок осуществляется до 15 апреля. Победитель тендера обязан приступить к работе с 17 мая.