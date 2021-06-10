Стартует ЕВРО-2020 по футболу. Где и во сколько смотреть матчи сборной России

11 июня игрой Италия — Турция на олимпийском стадионе в Риме стартует очередное первенство Европы по футболу, перенесенное с 2020 года из-за COVID-19. В связи с коронавирусными ограничениями барнаульцам придется болеть за нашу сборную дома.

Сборная России попала в одну группу с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Свой стартовый поединок команда Станислава Черчесова проведет 12 июня в Санкт-Петербурге против бельгийцев.

По всей вероятности, посмотреть этот и другие матчи ЕВРО-2020 на открытом воздухе или в барах у барнаульцев не получится.

Традиционно, все матчи сборной России будут транслироваться с экрана у ТРЦ «Арена», но это, наверное, единственное место, где можно будет поболеть за национальную команду.

По всей вероятности, в этом году фан-зоны Парке спорта Алексея Смертина не будет, а барнаульские спортбары трансляцию матчей в своих заведениях не анонсируют.

Где тогда смотреть матчи сборной России?

Матчи сборной России будут транслироваться по телевизору на двух каналах: «Россия 1» и «Первый».

Матч против Бельгии покажут по «России 1». Он начнется 12 июня в 22:00 по московскому времени.

Игру против Финляндии покажут по Первому каналу, 16 июня. Начало в 16:00 по московскому времени.

Встречу с Данией можно будет увидеть также по Первому каналу, 21 июня. Начало трансляции из Копенгагена — в 22:00 по московскому времени.

Владислав Немцев