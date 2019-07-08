Степные рекорды Кулунды: Топ-8 главных событий олимпиады сельских спортсменов Алтая

С 4 по 7 июля в Кулунде проходили соревнования 41-й по счету летней олимпиады сельских спортсменов Алтайского края. Это самое масштабное спортивное соревнование в Алтайском крае. И по количеству участников, и по видам спорта. Altapress.ru представляет главные моменты «степной олимпиады», которые запомнятся больше всего.

В ожидании большого спорта

16 лет — очень большой промежуток, тем более когда речь идет об организации масштабных соревнований краевого уровня. По словам главы Кулундинского района Сергея Балухина, муниципалитет подошел к проведению самого массового соревнования в Алтайском крае со всей ответственностью:

Сергей Балухин,

глава Кулундинского района:

Последний раз мы проводили краевую олимпиаду в 2003 году. Прошло очень много лет — люди соскучились по большому спорту. Когда поступило предложение организовать у нас такое мероприятие, я его, конечно, принял. Начали готовиться с начала прошлого года. Получили 12,5 млн рублей по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». По 3,5 млн. было выделено из краевого и районного бюджетов.

Олимпиада сельских спортсменов Алтайского края в Кулунде. Александр Черный и Иван Блаженко.

Естественно, не оказались в стороне местные руководители сельхозпредприятий, которые оказали основную помощь. Одновременно с подготовкой спортивных объектов хозяева позанимались и благоустройством райцентра. Еженедельно почти все население Кулунды выходило на субботники.

Церемония открытия со слезами на глазах

В Кулунде вечером 5 июля к началу церемонии открытия местный стадион «Локомотив» оказался переполнен. Местные болельщики ждали не только, когда зажжется огонь Олимпиады. Сразу после открытия на поле должны были выйти местные футболисты на матч с Мамонтово. А это принципиальный поединок.

Сама же церемония удивила и масштабностью, и красочностью, и искренностью. Очевидцы утверждают, что это была одна из лучших церемоний за последние годы. Некоторые местные болельщики прослезились: «Дождались!».

Олимпиада сельских спортсменов Алтайского края в Кулунде. Александр Черный и Иван Блаженко.

Страшная жара

Третий день соревновательной программы ознаменовался горячими баталиями на спортивных площадках. Начинались финалы, а погода преподнесла хоть и ожидаемый, но не менее противный сюрприз: столбик термометра задолго до полудня перевалил отметку +30 в тени.

На открытом пространстве секторов для игровых видов спорта удушающая липкая жара, казалось, лишает возможности спортсменов двигаться в принципе, не то что вести борьбу за очки и медали. Но спортсмены — народ терпеливый и стойкий — свою работу выполнили до конца.

Уверенная победа Ворониных

Состязания семей проходили накануне празднования в России Дня семьи, любви и верности. По традиции сельских олимпиад, награждение победителей в этой дисциплине проводилось в рамках церемонии открытия олимпиады.

Триумфатором стала семья Ворониных из Новичихи. Сергей, Оксана и их дочь Ксения выиграли в мае региональный этап фестиваля ГТО среди семей с девочкой, затем съездили в Сочи на всероссийский финал, где набрались опыта выступлений, а уж в Кулунду приехали только с одной целью — впервые выиграть сельскую олимпиаду. Прошлым летом в Завьялово Воронины заняли второе место, а зимой в Ребрихе стали третьими. И вот теперь заслуженная и уверенная победа на всех этапах состязаний (гимнастика, прыжковая и легкоатлетическая эстафета), кроме дартса (седьмое место).

По мнению главы семейства Сергея, эту дисциплину невозможно натренировать до стабильно высоких результатов, если не уделять метанию дротиков в цель несколько часов в день.

Спасенный престиж Ребрихи в волейболе

Победитель в командном зачете зимней краевой олимпиады-2019 — сборная Ребрихинского района — по результатам отборочных соревнований на летние старты смогла делегировать в Кулунду только одну команду в игровых видах спорта. Волейболистам пришлось отдуваться за всех.

Олимпиада сельских спортсменов Алтайского края в Кулунде. Александр Черный и Иван Блаженко.

Подопечные тренера Евгения Тюнина должны были поддержать престиж района в статусе фаворитов турнира. Ребята не подкачали: три победы в группе и триумф в матче за первое место, в котором прошлогодний победитель Тальменский район сопротивлялся достойно, но проиграл в трех партиях. В итоге Ребриха — чемпион!

Павловский баскетбол: золото в кармане и сетка на память

Финал женского баскетбольного турнира завершался овертаймом.

Девчонкам из Тюменцевского и Павловского районов не хватило основного времени для определения победителя, настолько равным и упорным складывался матч, хотя Тюменцево лидировали большую часть времени.

Олимпиада сельских спортсменов Алтайского края в Кулунде. Александр Черный и Иван Блаженко.

По словам тренера сборной Павловска Дмитрия Бирюкова, решающим фактором победы стали пять персональных замечаний, из-за которых в концовке покинули площадку лидеры Тюменцево. В итоге 36:35 в пользу Павловска.

А дальше было как на больших олимпиадах — брызги шампанского на головы плачущим от радости победителям (между прочим, в день празднования Ивана Купала) и сетка, срезанная с баскетбольного кольца на память.

«Вратарское золото» Мамонтовского района

В финале футбольного турнира за победу бились два коллектива-фаворита. Футболисты сборных Ключевского и Мамонтовского районов досрочно выиграли групповые этапы и сошлись в решающем матче.

Финал трудно было назвать фееричным и захватывающим даже по меркам регионального футбола. Много борьбы, но мало толку. Когда имевшие территориальное преимущество Ключи в начале второго тайма усилиями Андрея Кузнецова забили гол, многие посчитали, что мамонтовцы не смогут отыграться.

Олимпиада сельских спортсменов Алтайского края в Кулунде. Александр Черный и Иван Блаженко.

Однако подопечные Николая Довгаля с этим не согласились. На 63-й минуте Сергей Шейдель счет сравнял, а в следующие полчаса болельщики не увидели от футболистов результативных действий. По регламенту, на турнире не предусмотрено дополнительное время, и дело сразу перешло к пенальти.

Футбольная лотерея подарила финальному матчу закрученный сюжет. Голкипер Мамонтовского района Александр Сковородин сначала отбил последний, пятый удар с 11-метровой отметки футболиста Ключей. И тут же он сам подошел к «точке» и уверенно реализовал пенальти, став главным героем первой в истории Мамонтовского района победы в футбольном турнире.

Олимпиада сельских спортсменов Алтайского края в Кулунде. Александр Черный и Иван Блаженко.

Благовещенка все равно первая

В командном зачете олимпиаду в 23-й раз выиграла сборная Благовещенского района. И в этом надо отдать должное председателю районного комитета по физической культуре и спорту Петру Ремпелю.

Петр Петрович выстроил в Благовещенском районе четкую систему воспитания талантливых спортсменов в самых популярных видах спорта, что позволяет благовещенцам с завидной периодичностью первенствовать на краевых летних олимпиадах. При этом трудно не согласиться с самим Петром Петровичем, который отметил: «Победы не приедаются, выигрывать всегда приятно».

В выигрыше все — даже таксисты

Кулунда — довольно большой райцентр. Общественный транспорт, конечно, в ней имеет место быть. Вот только за четыре дня увидеть издали хоть одну маршрутку нам так и не удалось.

Зато к услугам кулундинцев и гостей района несколько служб такси, которые довольно оперативно подают транспорт в любую часть райцентра и по весьма сходной цене -60 рублей за поездку. Так много и дешево разъезжать на таксомоторе еще не приходилось

Цифры и факты Олимпиады

В Кулунду прибыли делегации 52 районов общим количеством 1330 человек ( спортсменов — 1178 , тренеров — 101 , представителей — 51). Среди спортсменов 404 женщины и 774 мужчины.

спортсменов — 1178 тренеров — 101 представителей — 51). Среди спортсменов 404 женщины и 774 мужчины. Наиболее представительные делегации: Благовещенский район — 104 человека , выступающих в 9 видах спорта; Кулундинский район — 73 человека , 7 видов; Смоленский — район — 41 человек , 9 видов.

выступающих в 9 видах спорта; Кулундинский район — 73 человека 7 видов; Смоленский — район — 41 человек 9 видов. Среди участников 1 мастер спорта международного класса ( гиревой спорт), 30 мастеров спорта , 104 кандидата в мастера , 110 перворазрядников.

гиревой спорт), 30 мастеров спорта 104 кандидата в мастера 110 перворазрядников. Среди муниципалитетов с населением менее 20 тысяч человек 1-е командное место занял Немецкий район , второе — Советский , третье — Алейский.

второе — Советский третье — Алейский. Среди муниципалитетов с населением более 20 тысяч человек 1-е место занял Благовещенский район , второе — Павловский , третье — Смоленский.

Подготовил Александр Черный, «Алтайский спорт», специально для altapress.ru.