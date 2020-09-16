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16 сентября
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Спорт

Странная фигуристка Медведева вернулась к Тутберидзе

Серебряная медалистка Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала возвращение к тренеру Этери Тутберидзе.

Евгения Медведева на шоу Ice Fantasia.
Евгения Медведева на шоу Ice Fantasia.
instagram.com/jmedvedevaj

Медведева возвращается в группу Тутберидзе. Эту информацию подтвердил замначальника отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов.

Гендиректор центра Ренат Лайшев сообщил РИА Новости, что Медведева уже провела первую тренировку на льду «Хрустального».

«Я очень благодарна Брайану за понимание и проделанную работу. Мы начинаем с Этери Георгиевной сегодня тренировки. Будем работать и стараться показать максимально возможный результат», — цитирует Медведеву сайт Федерации фигурного катания.

В сообщении указано, что Тутберидзе и Медведева встретились и обсудили подготовку к сезону, между фигуристкой и тренером — полное взаимопонимание.

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