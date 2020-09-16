Странная фигуристка Медведева вернулась к Тутберидзе

Медведева возвращается в группу Тутберидзе. Эту информацию подтвердил замначальника отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов.
Гендиректор центра Ренат Лайшев сообщил РИА Новости, что Медведева уже провела первую тренировку на льду «Хрустального».
«Я очень благодарна Брайану за понимание и проделанную работу. Мы начинаем с Этери Георгиевной сегодня тренировки. Будем работать и стараться показать максимально возможный результат», — цитирует Медведеву сайт Федерации фигурного катания.
В сообщении указано, что Тутберидзе и Медведева встретились и обсудили подготовку к сезону, между фигуристкой и тренером — полное взаимопонимание.