Страшные модники. Владимир Гордейчик рассказал, сколько тратят на свое хобби велосипедисты Алтая

Руководитель сети велнес-клубов «Магис Спорт» Владимир Гордейчик два года назад увлекся любительским велоспортом. Весь теплый сезон он тренируется шесть дней в неделю по несколько часов, участвует в гонках по Сибири, а в некоторых выступает организатором. Велосипедист рассказал altapress.ru, сколько времени, сил и денег отнимает его спортивное хобби и какая от него польза.

Краткое содержание

Сын «посадил» на велосипед

— Как у любого, кто вырос в СССР, в детстве у меня был велосипед. Несколько лет он был главным развлечением, а потом исчез из моей жизни.

Два года назад передо мной встала задача — посадить на двухколесный велосипед сына, ему тогда было шесть лет. Я могу учить только на личном примере. Вспомнил, что на работе есть велосипед, взял его, и мы начали кататься во дворе.

Через какое-то время моя супруга отправила нас на «Трассу здоровья», мол, все же там катаются. Потом я сам периодически стал туда выезжать, познакомился с велосипедистами из Алтайской краевой федерации велоспорта (Altay cycling team) и стал тренироваться на результат.

Каким еще спортом занимался Владимир Гордейчик Легкая атлетика, троеборье (выполнял норматив мастера спорта), водные лыжи, 5 лет работал тренером по водному поло подростковой и взрослой команды в «Магис Спорте», она побеждала в чемпионате Сибири.

Владимир Гордейчик и велосипедный спорт. Фото предоставил Владимир Гордейчик.

Прокатался всю осень, зимой занимался в тренажерном зале, а с лета прошлого года выступаю на любительских гонках.

Большинство их участников не имеют велоспортивного прошлого. Это обычные люди самых разных профессий — директора заводов, бухгалтеры, юристы, охранники и т. д. Всего человек 30−35. А в целом в Барнауле активно катаются, думаю, больше 1 тыс. человек. Многие просто для удовольствия, а кто-то добирается на велосипеде на работу.

Наш коллектив дружный, все активные, гонки в Алтайском крае мы устраиваем сами, потому что этим больше никто не занимается. У нас есть капитан команды, тренер, тренировочный план, форма — все серьезно.

Едят и худеют: плюсы велоспорта

1. Здоровье в любом возрасте — Цикличные виды спорта — бег, плавание, гребля, велоспорт — укрепляют сердечно-сосудистую систему и тренируют выносливость. Заниматься ими на результат можно в любом возрасте. В профессиональном велоспорте золотой возраст — 27−35 лет, в любительском — 35−40. Но катаются и те, кому за 60. Некоторые спортсмены в годах настолько тренированные, что я в свои 48 лет не смогу у них выиграть. 2. Эстетика — Велоспорт красивый, в нем много эстетики, а велосипедисты страшные модники. Они трепетно выбирают экипировку и сам велосипед — сейчас продается много ярких, выразительных и нестандартных моделей. Те, у кого есть задатки инженера, постоянно делают апгрейд своего велосипеда — меняют педали, колеса, а также тюнингуют его. 3. Отличный транспорт для путешествий — Велосипед — хорошее средство передвижения в путешествиях. Многие ездят в отпуск только с ним. Перевозят на самолете без дополнительной платы, упаковав в специальный чемодан. На велосипеде можно узнать и увидеть намного больше, чем прогуливаясь пешком. С ним интереснее, чем на машине — погружение в среду глубже. Ощущаешь природу, слышишь звуки, чувствуешь запахи. 4. Нет ограничений в еде — Велосипедисты могут есть почти без ограничений, потому что этот спорт очень энергозатратный. Однажды за гонку я сжег 1,8 тыс ккал, а суточная норма — 2−2,2 тыс. Вес для велосипедиста критичен, ведь каждый свой килограмм нужно везти и кормить во время соревнований. Например, для спортсмена с ростом 185 см нормальным считается вес 65 кг. По таким меркам я уже крупный — при росте 170 см вешу 70 кг. У нас есть традиция — после групповых тренировок мы ходим в кофейню. Многие велосипедисты — кофеманы и позволяют себе сладкое, когда хорошо поработали. Но мы практически не пьем алкоголь.

«Купить» время: что нужно для занятий велоспортом

— Велосипед выбрать просто. Задайте себе вопрос: сколько вы готовы на него потратить? На эту сумму и ориентируйтесь. Начальная цена велосипеда — 10 тыс. рублей, а максимальная — несколько миллионов.

Велосипеды за 10−50 тысяч отличаются небольшими нюансами, от 100 тыс. рублей — уже другой уровень, следующий — от 300 тыс. рублей. С этой стоимости начинаются модели, на которых побеждают на чемпионатах мира и профессиональных турах.

Владимир Гордейчик и велосипедный спорт. Фото предоставил Владимир Гордейчик.

В велоспорте можно «купить» время, заплатив за хороший велосипед. Такого нет в большинстве других видов спорта. В том же беге кроссовки дадут дополнительный комфорт, но скорость все равно зависит только от физической формы.

Есть специальная велосипедная экипировка. Она нужна, если вы решите заниматься велоспортом, а не просто кататься для удовольствия. Одежды должно быть достаточно, потому что тренироваться придется каждый день. Нужны комплекты, рассчитанные на разную погоду. Длительные тренировки начинаются в 8 утра, когда на улице плюс 10, а заканчиваются в обед, когда плюс 25 градусов.

Бюджет на экипировку велосипедиста Велосипед — от 10 тыс. рублей до нескольких млн рублей. Шорты и джерси — 5−10 тыс. рублей. Велообувь — 5−15 тыс. рублей. Шлем — 1−5 тыс. рублей.

Понятия плохой погоды в велоспорте нет, есть понятие «плохая одежда». Мы начинаем кататься в марте, как только высыхает трасса и температура поднимается выше нуля. В таких условиях не обойтись без технологичной экипировки, которая защитит от ветра, отведет пот, чтобы вы не промокли и не остыли.

Владимир Гордейчик и велосипедный спорт. Фото предоставил Владимир Гордейчик.

Также понадобится шлем, подшлемники, перчатки и другие мелочи. У меня целый комодик одежды для тренировок.

Если все посчитать, то этот вид спорта дорогой даже на любительском уровне. Участие в соревнованиях тоже платное. Но начать кататься для себя легко — покупаете доступный вам велосипед и едете на «Трассу здоровья».

Крути педали: как тренируются велоспортсмены

— Велоспорт требует много времени — два часа в день, 10−12 часов в неделю. Мы ездим по дорогам общего пользования — Павловскому, Змеиногорскому тракту и трассе в Новосибирск, и это небезопасно. Когда тренировка командная, с нами движется автомобиль сопровождения.

Зимой мы тренируемся в зале — с небольшими весами или на специальных тренажерах, повторяющих биомеханику велосипеда. Второй вариант — на станке, в который ставится велосипед.

Существуют велосипедные онлайн-гонки. Велотренажер подключается к компьютеру, спортсмен регистрируется на специальном сервисе и «едет». Можно выбрать трассу в любой точке мира, изменять рельеф. На экране ты видишь дорогу, себя и других спортсменов.

Владимир Гордейчик и велосипедный спорт. Фото предоставил Владимир Гордейчик.

Когда смотришь на велосипедиста, кажется, что он едет всегда одинаково — крутит себе педали и крутит. В реальности на каждой тренировке совершается разная работа — силовая, скоростная, на выносливость, технику или восстановление.

Тренироваться можно в разных ЧСС (частота сердечных сокращений), еще замеряют мощность — сколько ватт велосипедист вырабатывает за единицу времени. Данные сбрасывают в компьютер, они обрабатываются в специальной программе, тренер на них смотрит, делает выводы, корректирует тренировки.

Читать далее Сколько километров вы проехали за тренировку, не имеет решающего значения. Важно, по какой трассе вы ехали. Можно за два часа по ровной дороге проехать 60 км и не устать и выдохнуться после 10 км на сложном участке. В велоспорте, как и в других хобби, большое значение имеет поддержка семьи, ведь вы у нее отнимаете время на занятия. У вас вряд ли что-то получится, если каждый раз после тренировки вам будут высказывать претензии.

Вымотать соперников: как проходят соревнования по велоспорту

— Многие думают, что велоспорт — это индивидуальные соревнования, но ошибаются. Соревнуются команды по 6−10 человек. В команде есть капитан — самый быстрый гонщик. Остальные его поддерживают, у каждого участника своя функция.

Задача команды — привести своего лидера к победе. Все помогают ему экономить силы. Например, велосипедист, который едет первым, тратит 100% своей энергии. Тот, кто едет за ним, — 60−70%. С помощью смен первого мы поддерживаем общий высокий уровень скорости, но бережем силы капитана.

Тактика прорабатывается заранее. Есть много хитростей, которые помогают выматывать соперников, их мы отрабатываем на тренировках.

Владимир Гордейчик и велосипедный спорт. Фото предоставил Владимир Гордейчик.

Время на подготовку к соревнованиям требуется разное в зависимости от степени их сложности и твоих целей. Например, в Красноярске в первые выходные июня проходит самая массовая гонка в Сибири на 100 км. В этом году в ней приняли участие более 600 человек.

Читать далее Если готовиться к ней с нуля, чтобы хотя бы просто доехать до финиша, потребуется полгода системных тренировок. Некоторые приезжают на такие гонки «по фану»: «Мне товарищ подарил слот (регистрация на гонку — прим. ред.), вот я и приехал». Это чистое преодоление себя. Человек, может быть, и доедет, но с точки зрения стратегического подхода к здоровью, вариант не лучший. До побед в гонках, думаю, реально дойти через 4−5 лет тренировок — в зависимости от таланта, дисциплины, возможностей для занятий. Последние два сезона я постоянно участвую в гонках в разных городах Сибири. Они проводятся два-три раза в месяц. В европейскую часть России мы пока не ездим, нам еще здесь интересно и есть что выигрывать. Для меня гонка — это подведение промежуточного итога: что я могу, чего добился, насколько эффективен. Мне этот момент важен — измерить результат, посмотреть на конкурентов, показать себя. А кто-то любит просто покататься ради самого процесса, ведь гонка — это путешествие, смена обстановки, новые люди и города. В Алтайском крае проводится шесть-восемь соревнований для велоспортсменов за сезон: в Тягуне, Алтайском, Белокурихе, Барнауле. В основном это кантрийные гонки, потому что шоссейные требуют перекрытия трассы на несколько часов. Технически они более сложные, но дистанция там меньше — 15−20 км. На шоссейных соревнованиях спортсмены проезжают 50−100 км. Я сейчас спортсмен начального уровня подготовки. В своей возрастной группе на финише попадаю в пятерку или в десятку. На гонке в Тягуне из 175 спортсменов я был 30-м. Мечтаю когда-нибудь принять участие в чемпионате мира среди любителей и в легендарных многодневках по Европе или ЮАР.

«Заряжаемся макаронами»: как питаться на соревнованиях — За два-три дня перед гонкой мы едим только макароны, чтобы напитать организм энергией углеводов. Во время гонки — спортивное питание по режиму. Оно укладывается в велосипед: высококалорийный мармелад с витаминами и микроэлементами, напитки long energy, изотоники, гели. Продукты расфасованы в тюбики, как у космонавтов. Если неправильно рассчитать питание, то результат будет хуже. Телу требуется время, чтобы усвоить полезные вещества из еды, поэтому кормить его нужно вовремя. На некоторых гонках еду и воду подают в специальных точках, в других местах брать нельзя.

«Убийца экономики»: что мешает развитию велоспорта

— В Барнауле нет профессионального велоспорта. В середине 1980-х годов произошла трагическая история — несколько детей погибли во время тренировки на трассе, их сбила машина. Тренера осудили, а федерацию закрыли в течение месяца. Долгое время ее в крае не было, любительскую открыли в начале 2010-х годов.

Велоспорт емкий с точки зрения медалей на Олимпиаде, но он не коммерческий. На нем не заработаешь больших денег, как на футболе или хоккее. Развивать его дорого. Конкурентный детский велосипед стоит 100 тыс. рублей, а дети растут моментально. На сборы надо ездить в другие страны, чтобы тренироваться рядом с конкурентами по актуальным трассам.

Массовым велосипедный спорт в Алтайском крае вряд ли станет, по крайней мере в ближайшее время. Дело не только в цене, но и в погоде, инфраструктуре.

Владимир Гордейчик и велосипедный спорт. Фото предоставил Владимир Гордейчик.

В Барнауле хорошо кататься на «Трассе здоровья». Это уникальное место, такое редко встретишь в российских городах. А на обычных дорогах велосипед считают не транспортным средством и полноценным участником движения, а помехой.

Читать далее Однажды я тренировался в Тенерифе. Еду в гору по узкой дороге со скоростью 10 км/ч, автомобили обогнать меня не могут. При обгоне они по закону должны держать дистанцию от велосипедиста не менее 1,5 метра. Иначе велосипед может снести, это опасно. Не посигналили ни один. Я уже по своему желанию остановился отошел на обочину и пропустил их, они проехали и каждый поблагодарил. Такая вот культура. В Финляндии велосипеды используют круглый год как бытовой транспорт — экологично, модно, мобильно. Ездят даже при минус 20 градусов. Готовят их специально к зимним дорогам — покупают зимнюю резину, специальные смазки. Возможно, мы тоже придем к тому, чтобы ездить на велосипедах по городу, жизнь заставит — экология, пробки, стоимость обслуживания авто. Говорят, что велосипед — это «убийца экономики»: бензин не нужен, дороги могут быть разными, налог на него не предусмотрен. Еще и здоровье поддерживает. Это шутка, но в ней только доля шутки.