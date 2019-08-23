Страсть до мордобоя: на ЧМ по аргентинскому танго российский партнер врезал по лицу танцовщице

Скандалом завершилось выступление российской пары на чемпионате мира по аргентинскому танго в Буэнос-Айресе — фаворитов состязаний Кирилла Паршакова и Анны Гудыно не допустили до финала.

Пару дисквалифицировали из-за того, что Паршаков после не очень удачного выступления на глазах у организаторов ударил свою партнершу кулаком в лицо.

Организаторы чемпионата предложили Гудыно написать заявление на партнера, но она отказалась, сообщает аргентинское издание Clarin.

Россияне объяснили, что танец под музыку Queone de bandoneón прошел не так, как они хотели, и у партнеры поспорили. А их эмоции неправильно поняли, пишет newsru.com.

«В танцевальном спорте такое в первый раз. Это поступок просто из ряда вон. Он подрывает дисциплину в спорте. <…>. Но зачем это делать при всех и за границей, на международном чемпионате?», — заявил Руководитель Федерации Аргентинского танго (ФАТ) Юрий Деев телеканалу «360».

Позже Паршаков объяснил в Facebook, что ссора произошла из-за напряженного графика тренировок и нервов.

Паршаков и Гудыно — супруги, воспитывающие двух детей.