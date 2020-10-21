Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 октября 10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Спорт

Строители ответят за футбольное поле в Заринске, которое к приезду Томенко сделали неправильно

На следующей неделе в Заринске обещают сдать обновленный стадион «Юность». Но дело на этом не закончится: заказчик намерен выставить штраф за затянутые сроки укладки поля с «косяками».

Футбольное поле в Заринске.
Футбольное поле в Заринске.
Barnaul22

Как сообщает газета «Новое время», на данный момент строители укладывают второй слой красной резиновой крошки на беговые дорожки. Следующий заключительный этап — нанесение разметки, на это потребуются одни сутки.

Беря во внимание тот факт, что объект должен был сдан 31 июля, а заканчивается строительство только в октябре, за прошедшие три месяца подрядчику будут выставлены штрафные санкции и пени.

Плюс, согласно контракту, имеется гарантия на устранение всех замечаний, выявленных в процессе эксплуатации — три года, в течение которых организация будет обязана исправлять их на безвозмездной основе.

Что с полем не так

В августе с рабочим визитом в Заринск приезжал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Строители на стадионе «Юность», видимо, так торопились показать ему все в лучшем виде, что неправильно постелили покрытие на футбольном поле.

Оно получилось странной расцветки — 50% светлого оттенка, 50% - темно-зеленого. Хотя по проекту поле должно было быть по типу «зебра».

Футбольное поле в Заринске.
Футбольное поле в Заринске.
Barnaul22

Местный футболист с 35-летнем стажем выступил экспертом: «В скольких странах был, какие только матчи не смотрел, подобного не видел. Некрасиво смотрится».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость