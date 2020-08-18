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Спорт

Строители торопились к приезду губернатора Томенко и испортили футбольное поле в Заринске

На прошлой неделе в Заринске побывал губернатор края Виктор Томенко, который проинспектировал ход строительных работ на стадиона «Юность». Местная газета рассказывает: как по мановению волшебной палочки здесь появилось новое покрытие на футбольном поле, правда с «косяками».

Футбольное поле в Заринске.
Футбольное поле в Заринске.
Barnaul22

На выходе получилось поле странной расцветки — 50% светлого оттенка, 50% - темно-зеленого. На него уже нанесена разметка.

Журналисты газеты «Наш город Заринск», заглянули в проект — там указан совершенно другой вариант по типу зебра.

Местный футболист с 35-летнем стажем выступил экспертом: «В скольких странах был, какие только матчи не смотрел, подобного не видел. Некрасиво смотрится».

Издание предполагает, что поле застелили неправильно, торопясь перед приездом губернатора.

Чередование светлых и темных полосок по футбольном поле начали использовать в Мексике в 1986 году с практической точки зрения, чтобы боковым арбитрам было легче фиксировать офсайд.

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