Строители торопились к приезду губернатора Томенко и испортили футбольное поле в Заринске

На прошлой неделе в Заринске побывал губернатор края Виктор Томенко, который проинспектировал ход строительных работ на стадиона «Юность». Местная газета рассказывает: как по мановению волшебной палочки здесь появилось новое покрытие на футбольном поле, правда с «косяками».