Строители торопились к приезду губернатора Томенко и испортили футбольное поле в Заринске

На выходе получилось поле странной расцветки — 50% светлого оттенка, 50% - темно-зеленого. На него уже нанесена разметка.
Журналисты газеты «Наш город Заринск», заглянули в проект — там указан совершенно другой вариант по типу зебра.
Местный футболист с 35-летнем стажем выступил экспертом: «В скольких странах был, какие только матчи не смотрел, подобного не видел. Некрасиво смотрится».
Издание предполагает, что поле застелили неправильно, торопясь перед приездом губернатора.
Чередование светлых и темных полосок по футбольном поле начали использовать в Мексике в 1986 году с практической точки зрения, чтобы боковым арбитрам было легче фиксировать офсайд.