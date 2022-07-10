10 июля
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Спорт

Своя ноша не тянет. Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле

Барнаульцы приняли участие в чемпионате по переносу жен, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности.

Мероприятие состоялось в парке развлечений и отдыха «Лесная сказка» 9 июля. Несколько семей в рамках турнира преодолели дистанцию с препятствиями, чтобы выявить сильнейших.

От обычной семейной эстафеты, как можно понять из названия, чемпионат отличался тем, что бежать приходилось мужчине, а от женщины требовалось только крепко держать своего возлюбленного.

Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Анна Зайкова
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Анна Зайкова
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Анна Зайкова
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Анна Зайкова
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Анна Зайкова
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Анна Зайкова
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Анна Зайкова
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Анна Зайкова
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Анна Зайкова
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Анна Зайкова
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Анна Зайкова
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Анна Зайкова
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Анна Зайкова
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Анна Зайкова
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Анна Зайкова
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Анна Зайкова
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Анна Зайкова
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Анна Зайкова
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Анна Зайкова
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Анна Зайкова
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Анна Зайкова
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Анна Зайкова
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле
Анна Зайкова

Праздник привлек много зрителей, причем были как совсем юные гости, так и пожилые. В общей сложности парк в этот день посетили около тысячи человек.

И им было чем заняться, помимо просмотра необычного турнира. В частности, на сцене выступили местные творческие коллективы. Также работали аниматоры и игровые площадки. Всем желающим предлагали пройти мастер-класс по плетению венков и созданию открыток, а волонтеры раздавали гостям браслеты и календари, посвященные Дню семьи, любви и верности.

Напомним, 62% барнаульцев уверены, что смогут сохранить свою семью до старости. По этому показателю город занимает пятое место в России, о чем свидетельствует исследование негосударственного пенсионного фонда СберНПФ.

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