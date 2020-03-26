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Спорт

Такой спорт нам не нужен: российского хоккеиста дисквалифицировали за кокаин

Бывший защитник хоккейного клуба «Адмирал» Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев — его допинг-проба показала наличие кокаина, сообщает sports.ru.

Шайба. Хоккей.
Шайба. Хоккей.
СС0

По данным Международной федерации хоккея (ИИХФ), игрок принимал запрещенные вещества во внесоревновательный период. Согласно правилам федерации, такое нарушение антидопинговых правил не считается преднамеренным.

Дьяков от апелляции отказался.

В августе 2019 года ИИХФ также дисквалифицировала хоккеиста сборной России Евгения Кузнецова за кокаин, пишет polit.ru. Спортсмена обвинили в нарушении антидопинговых правил из-за употребления кокаина. Вещество нашли в организме 27-летнего хоккеиста после взятия соответствующих проб.

Кузнецов просил не вскрывать пробу.

Дисквалификация продлится до 12 июня 2023 года.

Незадолго до взятия пробы в сети появилось видео, на котором Кузнецов находится за столом с порошком белого цвета.

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