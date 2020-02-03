Талантливым молодым биатлонистам назначили именные стипендии

Критериями отбора, послужили не только спортивные результаты, но и хорошая учеба в школе, общественно полезный труд.
Ветераны биатлона выбрали 5 стипендиатов и с января 2020 г. данные стипендии будут отчисляться ежемесячно.
Одним из таких стипендиатов являются:
- Волков Павел чемпион первенства Сибирского Федерального Округа по биатлону, воспитанник Барнаульской федерации биатлона тренер Сергей Ковалев. Павел выиграл спринтерскую гонку, показав безупречную стрельбу без штрафа и высокую скорость на дистанции.
- Дмитриева Валерия занявшая 1 место в спринтерской гонке первенства Сибирского Федерального Округа по биатлону, воспитанница тренера Александра Вебера из Алтайского района.
Дмитриева Валерия.
АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая»