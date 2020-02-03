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Талантливым молодым биатлонистам назначили именные стипендии

АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» под руководством Сергея Локтева, учредили именные стипендии для наиболее талантливых молодых биатлонистов 15 летнего возраста.

Волков Павел.
Волков Павел.
АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая»

Критериями отбора, послужили не только спортивные результаты, но и хорошая учеба в школе, общественно полезный труд.

Ветераны биатлона выбрали 5 стипендиатов и с января 2020 г. данные стипендии будут отчисляться ежемесячно.

Одним из таких стипендиатов являются:

  • Волков Павел чемпион первенства Сибирского Федерального Округа по биатлону, воспитанник Барнаульской федерации биатлона тренер Сергей Ковалев. Павел выиграл спринтерскую гонку, показав безупречную стрельбу без штрафа и высокую скорость на дистанции.
  • Дмитриева Валерия занявшая 1 место в спринтерской гонке первенства Сибирского Федерального Округа по биатлону, воспитанница тренера Александра Вебера из Алтайского района.
Дмитриева Валерия.
Дмитриева Валерия.
АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая»
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