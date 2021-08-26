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Тальменские «десантники» приняли участие в открытой тренировке по биатлону

25 августа в районном центре Тальменка, на стадионе «Юность» состоялась открытая тренировка для детей и подростков в рамках реализации Гранта президента РФ, проект «Детский мобильный биатлонный комплекс АЛТАЙ».

Открытая биатлонная тренировка для детей и подростков в Тальменке.
Открытая биатлонная тренировка для детей и подростков в Тальменке.
ГСОО Барнаульская федерация биатлона.

Организаторами мероприятия выступили АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» и ООО «Газпром газораспределение Барнаул».

Спортивное мероприятие подготовлено для детей и подростков, желающих познакомиться и попробовать современное стрелковое оборудование в виде спорта биатлон.

В открытой тренировке приняли участие дети из Военно-спортивного клуба «Десантник» всего 30 детей разного возраста, инструкторами выступили воспитанники Барнаульской федерации биатлона, которые провели ознакомительные занятия по стрельбе, технике безопасности при обращении с пневматическим оружием, после чего каждый из присутствующих детей получили возможность пострелять из современных пневматических винтовок «Пионер 345 К».

Открытая тренировка проходила с использованием современного и новейшего стрелкового оборудования последнего поколения, приобретенного на средства гранта Президента РФ.

Занятия организованны для всех желающих детей и подростков и совершенно бесплатно.

Информационную поддержку оказал ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

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