Тарасова отреагировала на сообщения о допинге у российского фигуриста на Играх

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о сомнительном допинг-тесте у российского фигуриста на Олимпийских играх в Пекине, сообщает ТАСС .

Тарасова заявила, что не верит в употребление допинга россиянином.

«Этого не может быть! На нас могут кивать, но у нас все чистые», — подчеркнула она.

Ранее на сомнительный допинг-тест российского чемпиона Олимпийских игр-2022 в командном турнире отреагировала Федерация фигурного катания России. Пресс-атташе Ольга Ермолина подчеркнула, что организация не владеет дополнительной информацией и знает только то, что знают все по поводу переноса церемонии награждения.

Что произошло

9 февраля издание Inside the Games сообщило, что российский фигурист, выступавший в командном турнире в Пекине, сдал сомнительный тест до Игр. В связи с этим Международный олимпийский комитет (МОК) проводил юридические консультации с Международным союзом конькобежцев (ISU) и перенес церемонию награждения, пишет Lenta.ru.

Команда

7 февраля российские фигуристы одержали победу в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Чемпионами стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Сборная США завоевала серебро, японская команда — бронзу.