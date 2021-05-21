Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев не приедет в Барнаул из-за скандала c Тиной Канделаки

Спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев не сможет приехать в Барнаул из-за ситуации, развернувшейся вокруг «Матч ТВ». Он подчеркнул, что не может «ставить под удар интересы канала». Об этом он сообщил в Telegram.

Для меня любое спортивное событие, а тем более такой важный турнир в профильном для меня виде, как гребля, — бесценно. Но сейчас сложилась та ситуация, когда мой приезд к вам невозможен. Я представляю канал «Матч ТВ» и не могу ставить под удар интересы канала. А мой приезд к вам в нынешних обстоятельствах может быть именно так воспринят", — написал Губерниев в своем сообщении.

Напомним, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки опубликовала в своем Telegram-канале обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Она написала о «подковерных играх» при подготовке к прямым телетрансляциям на Кубке мира по гребле на байдарках и каноэ.

Тина Канделаки. instagram.com/tina_kandelaki.

В апреле контракт на подготовку и проведение телетрансляции II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ (пройдет в Барнауле с 20 по 23 мая) выиграла компания «Регион-Телеком» из Тюменской области. «Матч ТВ» пытался оспорить проигрыш контракта на трансляцию.

В обращении к Томенко Канделаки заявила о «бездействии подчиненных главы региона», а также подчеркнула, что у нее «все ходы записаны».

В ответ на заявления генерального продюсера «Матч ТВ» министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев написал у себя в Instagram письмо Тине Канделаки, где в ироничной форме процитировал продюсера канала и пригласил ее посетить соревнования. Однако чуть позже он все же удалил свой пост, объяснив, что таким образом власти края делают первый шаг к примирению.

К слову, руководитель «Регион Телеком» также ответил Канделаки открытым письмом, где объяснил, в чем состоит профессионализм их компании.