Телеведущий Соловьев прокомментировал игру футболистов в матче отбора на ЧМ-2022

По его мнению, команде был важен результат, и она его достигла, но все же «наблюдать за сборной России — болезненная практика».

«Печально смотреть на национальную команду… Немного странно, когда Джикия принимает мяч, останавливается и делает характерное движение руками: „и что мне делать“? Ну окей. Или когда мяч получает русский народный Гильерме», — цитирует Соловьева «РБ Спорт».

Он добавил, что «России повезло, что она не пропустила от сборной Кипра и сумела забить два мяча», и похвалил сборную «за старания».

Накануне российские футболисты обыграли киприотов со счетом 2:0 и вышли на первое место в группе отбора ЧМ-2022, пишет «Росбалт».