Теннисисты попросили министра спорта Матыцина помочь его «любви» на Алтае

Спортивный комплекс для настольного тенниса планируют возвести в Алтайском крае в 2024 году. Об этом 29 января сообщил Степан Багиян, главный тренер профессиональной команды «Алтай», и попросил ускорить процесс строительства.

За день до этого документ о создании центра подготовки по настольному теннису подписал губернатор региона Виктор Томенко.

Объект будет предназначен для спортсменов со всей Сибири. В СФО Алтайский край является сильнейшим регионом по данному виду спорта.

Это доказал проходящий в настоящее время Чемпионат Сибири, на котором команда нашего региона заняла первое место и завоевала право выступать на общероссийском уровне.

По словам Степана Багияна, открытия этого объекта все спортсмены ждут с нетерпением. «Хотелось бы побыстрее», — отметил тренер.

Что сказал министр

Олег Матыцин, как выходец из настольного тенниса, отметил, что несмотря на то, что отвечает за весь спорт в России, именно теннис ему близок. «Это моя любовь», — заметил он.

Что касается строительства центра, то министр России пока не сказал однозначно ни да, ни нет.

По его словам, это вопрос надо проработать детально. Не исключено, что как только это будет сделано, решение окажется положительное.

Стоимость объекта и источники финансирования пока не известны.