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Спорт

«Только не обижайтесь, Тина»: учредитель тюменской компании ответил на «грациозно хамское» письмо Канделаки

Компания «Регион Телеком» совершенно законно выиграла тендер на проведение трансляции II этапа Кубка мира по гребле и имеет должный опыт, чтобы справиться с поставленной задачей. Об этом altapress.ru сообщил соучредидитель тюменской фирмы Александр Кондалов. Свою позицию он изложил в письме в ответ на резкие высказывания генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки.

Тина Канделаки.
Тина Канделаки.
instagram.com/tina_kandelaki.

По словам Александра Кондалова, его компания с 2010 года занимается трансляцией крупных спортивных событий по биатлону, лыжным гонкам, дзюдо и футболу.

При этом взаимоотношения с каналом «Матч ТВ» у «Регион Телеком» всегда были партнерские и конструктивные. Почему в этот раз все дошло до скандала, руководитель тюменской компании комментировать не стал и попросил опубликовать его открытое письмо, которое имеется в распоряжении altapress.ru.

Открытое письмо телеведущей Тине Канделаки (Копия губернатору Алтайского края В.П.Томенко) от директора компании «Регион-Телеком» Александра Кондалова.

Уважаемая Тина!

Смею себя причислить к обозначенной вами категории «умных, смелых и талантливых мужчин». Только в отличии от них я не собираюсь жаловаться на вас в «разные высокие инстанции».

Может, вам просто не везло и те, кого вы так высоко характеризуете, были банальными неудачниками и нытиками. Я же, напротив, хотел бы выразить вам свое восхищение и благодарность.

Много лет я искренне не понимал, за что регионы недолюбливают нашу прекрасную столицу. У меня много замечательных друзей в Москве. Я восхищаюсь их человеческими и профессиональными качествами. Поэтому я не верил злым языкам в регионах, когда они рассказывали об эгоцентризме, заносчивости, цинизме некоторых москвичей.

Они уверяли меня, что именно те придумали такие странные речевые обороты, как «впарить лоху», «пипл хавает», «эта рашка». Повторюсь, не верил… До вашего письма губернатору Алтайского края, где вы пытаетесь оспорить выигрыш на тендере нашей фирмой освещения Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ Барнаул — 2021.

Спасибо громадное за ваше письмо. В нем столько грациозного хамства, гламурной издевки, непринужденной лжи, что я поверил в то, что москвичи не одинаковы. Что и среди них есть достойные нелюбви даже дремучих провинциалов.

Поверьте, Тина, мы в провинции нашей любимой «Рашки» не всё «хаваем» и нам не все можно «впарить». Перед тем как открыто оскорблять сотрудников нашей фирмы, вы бы могли хотя бы кратко ознакомиться с нашей корпоративной историей.

Наш опыт исчисляется более десятком лет профессиональной работы. За нашими плечами освещение таких грандиозных событий как Мировое футбольное первенство. Мы освоили уникальные технологии подводных телекоммуникаций благодаря постоянному освещению международных военных соревнований. Кстати, освещение Кубка по гребле невозможно без подобных технологий. А здесь мы не видим конкурентов.

Понимаю, у вас, Тина, в круговерти насыщенной столичной жизни, вряд ли есть время копаться в портфолио каких-то региональных конкурентов. Легче их просто обмазать ложью и грязью в глазах организаторов.

Но мы не в обиде. Вы, наверное, не знаете, что был такой русский великий ученый Ломоносов. Давно жил, еще в докабриолетную эпоху. Тем более, вы не помните его слов о том, что сила России будет прирастать регионами. Прежде всего сибирскими. А мы в провинции помним это напутствие. Поэтому и стремимся работать не хуже, чем наши столичные коллеги. А иногда и лучше! Только не обижайтесь за это, Тина. Мы не «впариваем», мы просто работаем.

&quot;Кубок Чемпионов&quot; по гребле в Барнауле
«Кубок Чемпионов» по гребле в Барнауле
Анна Зайкова

Напомним, 18 мая генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» опубликовала в Instagram открытое письмо к губернатору Виктору Томенко, в котором обвинила местные власти в бездействии, а тюменскую компанию «Регион Телеком» в неготовности к проведению подобного рода трансляций.

По неофициальной информации, разговор между Канделаки и Томенко все же произошел, но договориться стороны не смогли. Якобы «Матч ТВ» снял с сетки вещания показ заездов этапа Кубка мира по гребле, хотя ранее программная дирекция телеканала проявляла к ним интерес.

Соревнования в Барнауле стартуют 20 мая.

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