Томенко и Роднина подписали соглашение о развитии детского спорта на Алтае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина 11 июня подписали соглашение о более тесном сотрудничестве по развитию проекта «Школьный спорт», сообщает официальный сайт правительства региона.

Правительство Алтайского края и «Всероссийская федерация школьного спорта» будут вместе создавать условия для физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности в общеобразовательных организациях Алтайского края.

Среди основных направлений сотрудничества — определение приоритетов развития физкультуры и спорта в общеобразовательных организациях, пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, создание условий для систематических занятий школьников физкультурой и спортом и другое.

Виктор Томенко отметил важность развития массового спорта по месту жительства, в который за школьниками вовлекатся и взрослые.