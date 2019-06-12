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Спорт

Томенко и Роднина подписали соглашение о развитии детского спорта на Алтае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина 11 июня подписали соглашение о более тесном сотрудничестве по развитию проекта «Школьный спорт», сообщает официальный сайт правительства региона.

Виктор Томенко и Ирина Роднина.
Виктор Томенко и Ирина Роднина.
Антон Федотов, altairegion22.ru

Правительство Алтайского края и «Всероссийская федерация школьного спорта» будут вместе создавать условия для физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности в общеобразовательных организациях Алтайского края.

Среди основных направлений сотрудничества — определение приоритетов развития физкультуры и спорта в общеобразовательных организациях, пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, создание условий для систематических занятий школьников физкультурой и спортом и другое.

Виктор Томенко отметил важность развития массового спорта по месту жительства, в который за школьниками вовлекатся и взрослые.

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