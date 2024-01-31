Томенко исторически увеличил финансирование детского спорта

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал «дорожную карту», в рамках которой финансирование спортивных школ в регионе в 2025 году достигнет 100% от потребностей. Министр спорта Алексей Перфильев уже назвал это решение «историческим», поскольку будут «созданы достойные условия для спортсменов и тренеров».

Документ имеет сложное название — «План мероприятий по приведению уровня финансирования учреждений, подведомственных Министерству спорта Алтайского края, в соответствие с федеральными стандартами спортивной подготовки». Он касается спортивных школ, где развивают базовые виды спорта (их 22), а также биатлон и лыжные гонки.

Суть документа разъяснена на сайте «Алтайский спорт». За пример взят волейбол.

Базовый норматив — это годовые затраты на подготовку одного спортсмена. На этапе начальной подготовки они составляют 44 750 рублей на человека, на тренировочном — 86 120 рублей, при совершенствовании спортивного мастерства — 382 220 рублей, на этапе высшего спортивного мастерства — 377 200 рублей. В 2019 году уровень финансирования для этапа начальной подготовки волейболистов в пересчёте на одного спортсмена составил в нашем регионе 47% от необходимого уровня. Уже в 2020 году предполагается, что этот показатель достигнет 74%, в 2025 году финансирование выйдет на 100%.

Таким образом ежегодно финансирование спортивных школ будет увеличиваться. Правда, нигде в документе не сказано, сколько именно миллиардов рублей придется для этого потратить за пять лет. Но наличие дорожной карты уже обнадеживает.

«На практике это предполагает ежегодное увеличение бюджетов спортшкол и, как следствие, повышение оплаты труда тренеров, закупку инвентаря, расширение возможности выезда занимающихся на соревнования и сборы», — отмечают в минспорте.