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Спорт

Томенко забросил пять мячей в корзину и поздравил жителей Алтая с Днем физкультурника

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко опубликовал в своем Instagram поздравление жителей региона с Днем физкультурника, который в России отмечают 14 августа.

Виктор Томенко поздравил с Днем физкультурника.
Виктор Томенко поздравил с Днем физкультурника.
кадр из видео.

На видео Томенко бросает баскетбольный мяч в корзину. Разминку в спортзале он назвал «импровизированной утренней тренировкой».

«Количество занимающихся спортом людей и ведущих здоровый образ жизни в Алтайском крае неуклонно растет. Для этого делается немало — создается материально-техническая база, строятся новые спортивные сооружения, множество спортивных площадок появляются в городах и муниципальных районах», — подчеркнул губернатор.

Томенко пообещал делать все для того, чтобы в крае развивались спорт, физическая культура и здоровый образ жизни.

«Чтобы все больше земляков вовлекались в правильную организацию жизни», — заключил глава региона.


На сайте правительства региона отметили, что огромную роль в популяризации физкультуры играют спортивные события общероссийского и мирового масштаба.

«Для Алтайского края 2021 год был уникальным. Барнаул стал мировым центром гребли на байдарках и каноэ: с большим успехом прошли олимпийская квалификация и этап Кубка мира на спринтерских дистанциях. В регионе также состоялось первенство России по боксу, прошел этап международного ралли „Шелковый путь — 2021“», — говорится в сообщении.

Краевые власти подчеркнули, что обязательно продолжат поддерживать детский спорт — в будущем это принесет результаты в виде новых побед и рекордов.

Ранее Томенко показал баскетбольный мастер-класс — жонглировал тремя мячами и один мяч крутил на мизинце.

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