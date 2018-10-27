Топ-4 самых эффективных упражнения. Гимнастика в домашних условиях

Каждый год в последнюю субботу октября российские гимнасты отмечают профессиональный праздник. Но гимнастикой можно заниматься не только профессионально. Физические нагрузки помогает улучшить здоровье, привести в порядок фигуру. Altapress.ru предлагает подборку гимнастических упражнений на каждый день.

Перед тем как приступить к упражнениям необходимо размяться: вращения плечами и головой, махи руками, наклоны туловища вперед и в стороны, не забывайте про ноги. Закончить разминку лучше упражнениями, которые нормализуют дыхание.

Упражнение на руки

Упражнение на руки

Принимаем упор лежа. Руки находятся под плечами. Выполняем отжимания, отводим локти в стороны. 3 подхода по 10 раз. В следующий раз повторяем это же упражнение, но отводим локти назад.

Упражнение на ягодицы

Упражнение на ягодицы

Занимаем положение на четвереньках. Сгибаем ногу в колене и отводим её назад до параллели бедра с полом. В верхней точке необходимо максимально напрячь ягодицу. Выполняем 10 раз по 3 подхода. Меняем ногу и повторяем упражнение.

Упражнение на ноги

Упражнение на ноги и пресс

Одно из самых эффективных упражнений на ноги — «ножницы». Ложимся на спину, кладем руки под ягодицы. Поднимаем прямые ноги вверх. Разводим и перекрещиваем ноги в воздухе. Поясница при этом должна быть прижата к полу.

Планка

Планка

При правильном выполнении этого упражнения задействуют многие мышцы: рук, спины, пресса, ягодиц. Займите положение на четвереньках. Точки опоры — локти или ладони и носки. Перенесите вес тела на руки. Следите за положением ягодиц — они не должны выпячиваться вверх. Ваша задача сохранить неподвижность в течении минуты.

По возможности повторите круг этих упражнений ещё несколько раз или через день увеличивайте количество подходов.

Перед выполнением упражнений проконсультируйтесь с врачом.