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Спорт

Транс-женщина провалила все подходы взять вес на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Токио впервые в истории выступила трансгендерная женщина — 43-летняя тяжелоатлетка Лорел Хаббард, сообщает «Спорт-Экспресс».

Штанга, тяжелоатлет.
Штанга, тяжелоатлет.
открытые источники (CC0)

Хаббард не смогла взять вес ни в одной из трех попыток и выбыла из соревнований.

Она представляла Новую Зеландию и выступала в категории свыше 87 кг. Она не смогла поднять вес 120 кг, затем заказала 125 кг, но с двух попыток также не смогла его одолеть.

Смена пола

Хаббард сменила пол в 2012 году. До этого она выступала как мужчина под именем Гэвин Хаббард, пишет polit.ru. Перед Олимпиадой в Токио она выполнила все спортивные и медицинские требования и получила разрешение от Международной федерации тяжелой атлетики участвовать в соревнованиях в женском зачете.

Олимпийские игры-2020 начались 21 июля и продлятся до 8 августа.

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