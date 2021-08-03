Транс-женщина провалила все подходы взять вес на Олимпиаде

Хаббард не смогла взять вес ни в одной из трех попыток и выбыла из соревнований.

Она представляла Новую Зеландию и выступала в категории свыше 87 кг. Она не смогла поднять вес 120 кг, затем заказала 125 кг, но с двух попыток также не смогла его одолеть.

Смена пола

Хаббард сменила пол в 2012 году. До этого она выступала как мужчина под именем Гэвин Хаббард, пишет polit.ru. Перед Олимпиадой в Токио она выполнила все спортивные и медицинские требования и получила разрешение от Международной федерации тяжелой атлетики участвовать в соревнованиях в женском зачете.

Олимпийские игры-2020 начались 21 июля и продлятся до 8 августа.