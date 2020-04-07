Трансляции футбольных матчей в условиях карантина

Пандемия вируса затронула все сферы жизни человека, так или иначе. Нагонять тучи и разбираться, как исправить или повлиять на ситуацию оставим в руках политиков и журналистов новостных каналов. Давайте лучше рассмотрим, как изменилась ситуация в жизни рядового футбольного болельщика.

Возможностей смотреть футбол онлайн, в компании друзей, либо в кругу семьи после тяжёлого рабочего дня осталось не много. Но они есть, например на сайте check-live.net

Беларусь — единственная страна где не остановлен чемпионат

Во-первых, чемпионат Белоруссии продолжает функционировать и по сей день. По делу будет сказано, что сейчас это самый рейтинговый чемпионат на ТВ, возможность смотреть в прямом эфире предоставляют ведущие спортивные телеканалы России. Матчи традиционно проходят с пятницы по субботу.

Во-вторых, во времена дефицита самое время пересмотреть лучшие игры Лиги Чемпионов и Лиги Европы, вошедшие золотую копилку футбольной истории. Кстати, в субботу, 4 апреля пройдёт трансляция прошлогоднего финала ЛЕ между «Челси» и «Арсеналом».

Также, неискушенный зритель сможет увидеть повторы в hd качестве:

топовые матчи чемпионатов Испании , Германии , Англии , Италии и Франции;

Германии Англии Италии и Франции; самые рейтинговые игры российского , украинского чемпионата , наш футбол , хоть и в меньшем количестве , но обладал неплохим накалом страстей в отдельно взятых играх;

украинского чемпионата наш футбол хоть и в меньшем количестве но обладал неплохим накалом страстей в отдельно взятых играх; классические матчи , такие как «Бавария"-"Барселона» ( ЛЧ , сезон 2008/2009) или Россия-Бельгия ( ЧМ-2002) смотрятся заново в лайв , как и годы назад;

такие как «Бавария"-"Барселона» ЛЧ сезон 2008/2009) или Россия-Бельгия ЧМ-2002) смотрятся заново в лайв как и годы назад; на выходных есть возможность вновь пережить большие победы отечественных клубов современной истории в еврокубках.

Может выглядеть, как небольшое отступление от темы, любители киберспорта оценят. Во время изоляции чемпионат Испании разыграл турнир в FIFA 20. Каждая команда выставила по одному лучшему игроку на виртуальное поле, победу одержал Марко Асенсио, сделав «Реал» чемпионом в финале обыграв «Леганес», представленный Айтором Рубиалем.

По примеру зарубежных коллег российские футболисты организовали «Самую быструю лигу», матчи в которой проходят в PES 20. Увидеть прямые трансляции возможно на спортивных интернет-порталах, повторы на YouTube. Лидирует на данный момент Артём Дзюба (и снова лучший!) с «Зенитом».

Кроме всего вышеперечисленного на просторах интернета можно смотреть прямые трансляции чемпионатов Бурунди, Никарагуа, Таджикистана, Катара, Анголы и Сомали. Не было официального заявления о прекращении розыгрыша кубков Хорватии и Северной Ирландии.

Не стоит волноваться и переживать. Футбол пережил две мировых войны, массовую компьютеризацию и несколько вирусных эпидемий, самая страшная из которых — «Испанка». Футбол — это игра миллионов и даже миллиардов, и чтобы не происходило, как бы не обанкротились клубы и функционеры, главным всегда будет оставаться жизнь.

Без футболиста не будет театра, а без болельщика — футбола!

Источник: check-live.net