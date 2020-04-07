Трансляции футбольных матчей в условиях карантина

Возможностей смотреть футбол онлайн, в компании друзей, либо в кругу семьи после тяжёлого рабочего дня осталось не много. Но они есть, например на сайте check-live.net
Беларусь — единственная страна где не остановлен чемпионат
Во-первых, чемпионат Белоруссии продолжает функционировать и по сей день. По делу будет сказано, что сейчас это самый рейтинговый чемпионат на ТВ, возможность смотреть в прямом эфире предоставляют ведущие спортивные телеканалы России. Матчи традиционно проходят с пятницы по субботу.
Во-вторых, во времена дефицита самое время пересмотреть лучшие игры Лиги Чемпионов и Лиги Европы, вошедшие золотую копилку футбольной истории. Кстати, в субботу, 4 апреля пройдёт трансляция прошлогоднего финала ЛЕ между «Челси» и «Арсеналом».
Также, неискушенный зритель сможет увидеть повторы в hd качестве:
- топовые матчи чемпионатов Испании, Германии, Англии, Италии и Франции;
- самые рейтинговые игры российского, украинского чемпионата, наш футбол, хоть и в меньшем количестве, но обладал неплохим накалом страстей в отдельно взятых играх;
- классические матчи, такие как «Бавария"-"Барселона» (ЛЧ, сезон 2008/2009) или Россия-Бельгия (ЧМ-2002) смотрятся заново в лайв, как и годы назад;
- на выходных есть возможность вновь пережить большие победы отечественных клубов современной истории в еврокубках.
Может выглядеть, как небольшое отступление от темы, любители киберспорта оценят. Во время изоляции чемпионат Испании разыграл турнир в FIFA 20. Каждая команда выставила по одному лучшему игроку на виртуальное поле, победу одержал Марко Асенсио, сделав «Реал» чемпионом в финале обыграв «Леганес», представленный Айтором Рубиалем.
По примеру зарубежных коллег российские футболисты организовали «Самую быструю лигу», матчи в которой проходят в PES 20. Увидеть прямые трансляции возможно на спортивных интернет-порталах, повторы на YouTube. Лидирует на данный момент Артём Дзюба (и снова лучший!) с «Зенитом».
Кроме всего вышеперечисленного на просторах интернета можно смотреть прямые трансляции чемпионатов Бурунди, Никарагуа, Таджикистана, Катара, Анголы и Сомали. Не было официального заявления о прекращении розыгрыша кубков Хорватии и Северной Ирландии.
Не стоит волноваться и переживать. Футбол пережил две мировых войны, массовую компьютеризацию и несколько вирусных эпидемий, самая страшная из которых — «Испанка». Футбол — это игра миллионов и даже миллиардов, и чтобы не происходило, как бы не обанкротились клубы и функционеры, главным всегда будет оставаться жизнь.
Без футболиста не будет театра, а без болельщика — футбола!
Источник: check-live.net