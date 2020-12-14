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Трасса здоровья открывает зимний сезон

Долгожданное открытие зимнего сезона на Трассе здоровья состоится 20 декабря.

Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья"
Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья"
Анна Зайкова

С начала календарной зимы любители активного отдыха интересуются, как будет работать Трасса здоровья в условиях ограничений из-за профилактики распространения коронавируса. Руководство компании Мария-Ра уверено, что спорт и здоровый образ жизни помогают поддерживать иммунитет. Поэтому лыжня на Трассе Здоровья будет накатана, как только это позволит сделать снежный покров, и будет традиционно поддерживаться до самой весны.

Открытие же зимнего сезона на Трассе здоровья состоится 20 декабря! Традиционного праздника в честь открытия трассы в этом году, к сожалению, не будет. Однако всех гостей ждет традиционный вкусный горячий чай.

Несмотря на всю пользу прогулок в зимнем лесу, призываем всех соблюдать социальную дистанцию. Для этого привычная лыжня немного трансформируется: появятся ответвления, будут проложены дополнительные тропинки для классического хода. Такая мера позволит отдыхающим практически не пересекаться и соблюдать дистанцию.

Компания Мария-Ра приглашает всех барнаульцев и гостей города на Трассу здоровья! Проводите выходные активно и с пользой для организма: гуляйте по сказочному зимнему лесу, дышите морозным воздухом и укрепляйте иммунитет!

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