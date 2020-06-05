Тренер «молодежки» возглавил национальную сборную России по хоккею

Брагин поблагодарил руководство Федерацию хоккея России (ФХР) за доверие и допустил, что следующий чемпионат мира, возможно, пройдет без игроков НХЛ.

По его словам, нужно сделать максимум для подготовки игроков, выступающих в России. <Ранее пост наставника национальной команды занимал Алексей Кудашов.>

Главным тренером молодежной сборной России по хоккею стал Игорь Ларионов, пишет bfm.ru. Он сменил на посту Валерия Брагина, под руководством которого молодежная сборная РФ стала чемпионом мира в 2011 году.

Ларионов с 2019 года занимает пост советника главы штаба сборной России, в качестве тренера вместе с молодежной национальной сборной завоевал серебро чемпионата мира 2020 года.

О назначениях стало известно после публикации списка тренерских штабов сборных команд на предстоящий сезон. Список обнародован на сайте Федерации хоккея России.