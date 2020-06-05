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Спорт

Тренер «молодежки» возглавил национальную сборную России по хоккею

Главным тренером сборной России по хоккею назначен Валерий Брагин, возглавлявший молодежную сборную РФ.

Шайба. Хоккей.
Шайба. Хоккей.
СС0

Брагин поблагодарил руководство Федерацию хоккея России (ФХР) за доверие и допустил, что следующий чемпионат мира, возможно, пройдет без игроков НХЛ.

По его словам, нужно сделать максимум для подготовки игроков, выступающих в России. <Ранее пост наставника национальной команды занимал Алексей Кудашов.>

Главным тренером молодежной сборной России по хоккею стал Игорь Ларионов, пишет bfm.ru. Он сменил на посту Валерия Брагина, под руководством которого молодежная сборная РФ стала чемпионом мира в 2011 году.

Ларионов с 2019 года занимает пост советника главы штаба сборной России, в качестве тренера вместе с молодежной национальной сборной завоевал серебро чемпионата мира 2020 года.

О назначениях стало известно после публикации списка тренерских штабов сборных команд на предстоящий сезон. Список обнародован на сайте Федерации хоккея России.

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