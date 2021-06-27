Тренер по фигурному катанию посоветовала Черечесову уйти в отставку после провала на ЧЕ

После проигрыша сборной России на чемпионате Европы по футболу-2020 главному тренеру команды Станиславу Черчесову следовало бы подать в отставку, считает заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Я бы на его месте уже сама ушла. А как же? Меня интересует то, как играет команда. Он говорит, что его команда сыграла лучше всего, это у него лучший матч. Где это он лучший? Надо увольняться, если человек не понимает, что такое лучший, а что такое худший», — цитирует Тарасову ТАСС.

Спортивный комментатор Георгий Черданцев также заявлял, что Черчесову нужно было подать в отставку.

То, что тренер этого не сделал, телеведущий объяснил тем, что Черчесов «видит свет в конце тоннеля и знает, куда идет», передает НСН.

Между тем РФС получит 10,75 млн евро по итогам выступления сборной России на чемпионате Европы

21 июня сборная России по футболу разгромно проиграла команде Дании со счетом 1:4.

Чемпионат Европы продлится до 11 июля.

На ринг!

Соцсети бурно отреагировали на поражение спортсменов. После вылета России с европейского чемпионата в Минспорта призвали провести масштабную реформу, а российские боксеры вызвали сборную футболистов на совместную тренировку, пишет ura.ru.