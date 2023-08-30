30 августа
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Спорт

Тренер выдохнул: Татьяна Навка прокомментировала новость о нахождении "пропавшей" юниорки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на новость о том, что пропавшую юную фигуристку нашли в кинотеатре столичного ТЦ, пишет «Спорт-Экспрессу».

Татьяна Навка.
Татьяна Навка.
Дмитрий Лямзин

По словам Навки, все сообщество по фигурному катанию очень радо тому, что 16-летнюю девочку нашли. Как указала Навка, "родители выдохнули, тренер выдохнул", указывает Lenta.ru.

Также олимпийская чемпионка уверена — вся страна переживала за девочку.

Что произошло

Накануне пропала чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров. Это произошло после т ренировки, во время которой она поссорилась с тренером. Все экстренные службы принимали участие в поисках несовершеннолетней спортсменки.

При этом Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Пропавшую фигуристку нашли поздно вечером накануне в кинотеатре одного из столичных ТЦ. Ее доставили в Следственный комитет для опроса.

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