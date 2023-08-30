Тренер выдохнул: Татьяна Навка прокомментировала новость о нахождении "пропавшей" юниорки

По словам Навки, все сообщество по фигурному катанию очень радо тому, что 16-летнюю девочку нашли. Как указала Навка, "родители выдохнули, тренер выдохнул", указывает Lenta.ru.
Также олимпийская чемпионка уверена — вся страна переживала за девочку.
Что произошло
Накануне пропала чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров. Это произошло после т ренировки, во время которой она поссорилась с тренером. Все экстренные службы принимали участие в поисках несовершеннолетней спортсменки.
При этом Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
Пропавшую фигуристку нашли поздно вечером накануне в кинотеатре одного из столичных ТЦ. Ее доставили в Следственный комитет для опроса.