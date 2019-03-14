Тренировка на свежем воздухе пройдет в Барнауле

В Барнауле стартовала спортивно-образовательная программа, в рамках которой вы можете узнать, как привести себя в отличную форму, используя только уличные спортивные площадки и вес собственного тела.

Основу программы составляют круговые тренировки в комплексах по 3−4 упражнения, выполняемые друг за другом без отдыха. Дополнительно участники каждый день получают определенный блок информации в виде инфо-постов, которые содержат ответы на все основные вопросы. Особенностью программы является то, что её может проходить любой человек вне зависимости от пола, возраста или уровня физической подготовки.

Программа и участие абсолютно бесплатное. Требуется только желание!

Собираемся в субботу 16 марта в по адресу: ул. Ядринцева, 76 (Гимназия 22)

Начало: 17.30

Уровень подготовки, возраст и пол не важен!

WorkOut @MIUI