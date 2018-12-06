Тренируются с утюгом: как в Барнауле будет проходить эстафета огня зимней Универсиады-2019

8 декабря Барнауле пройдет эстафета огня зимней Универсиады-2019, местом проведения которой станет Красноярск. Огонь к нам прибудет из Иркутска. Его понесут от новой набережной через весь центр города. Финишем эстафеты станет площадь Сахарова. Как будет проходить эстафета и чего ждать в этот день горожанам, читайте в разборе altapress.ru.

Когда и где пройдет эстафета?

Огонь Универсиады прибудет в Барнаул в 8 декабря в 16.00. Путь начнется с набережной Оби в 16.30. Факелоносцы пробегут к площади Баварина, далее по проспекту Ленина до улицы Молодежной, по Молодежной до проспекта Социалистического, а далее до площади Сахарова.

С 16.30 до 18.30 движение по улицам маршрута будет перекрыто.

Этапы огня Универсиады-2019 в Барнауле krsk2019.ru/

Где будут организованы остановки?

Всего у эстафеты будет 25 этапов. Праздничные программы пройдут на нескольких из них: у стадиона «Динамо», у Алтайского медуниверситета, на площадке перед Алтайским государственным техническим университетом, на Нулевом километре, у Алтайского госуниверситета (пр-кт Ленина, 61).

Александр Коробков,

представитель АлтГУ:

Алтайский госуниверситет разместит свою площадку перед главным корпусом. Здесь будет установлен большой экран, на котором будут транслировать ролики о предстоящей универсиаде и нашем вузе. Чтобы не замерзнуть, мы проведем зарядку со зрителями, а затем масштабный флешмоб, в котором примут участие не меньше 100 человек. Здесь же пройдет передача частички огня Универсиады-2019 вузу. В марте следующего года в поддержку игр в Красноярске мы проведем свою универсиаду по зимним видам спорта.

Огонь зимней Универсиады-2019 krsk2019.ru

Кто будет нести огонь Универсиады-2019?

В эстафете примут участие 25 факелоносцев, среди них спортсмены, журналисты, городские и краевые чиновники. На последнем этапе побежит олимпийский чемпион по биатлону Сергей Тарасов. У каждого из них будет отрезок протяженностью от 110 до 220 метров.

Александр Блажко,

факелоносец зимней Универсиады-2019:

Подготовка идет скорее с моральной точки зрения. Как мы шутили на встрече факелоносцев, каждый из нас сейчас дома тренируется бегать с утюгом или еще с каким-нибудь предметом.

Организаторы эстафеты огня отмечают: экипировка, в которой каждый из факелоносцев побежит свой этап, останется у них. А вот о собственном факеле даже не стоит думать.

Стелла Алексеева,

руководитель исполнительная дирекция ХХIХ Всемирной зимней универсиады 2019 года:

Факелы мы не отдаем. Они были изготовлены на заказ в Красноярске и их мало. Единственное, что могу сказать: после проведения Универсиады я лично готова приехать и подарить региону то количество факелов, которое будет оговорено в заявке.

Огонь зимней Универсиады-2019 krsk2019.ru

Что будет , если огонь потухнет?

Как рассказала Стелла Алексеева, из итальянского Турина — первого города, принимавшего Универсиаду — огонь привезли в специальной транспортной колбе. В ней он поддерживается на протяжении всего времени.

На всякий случай у организаторов есть еще одна колба. Если вдруг у факелоносца потухнет факел, тогда его зажгут от этой колбы или поменяют. Колба хранится все время в теплом помещении или машине.

По словам Стеллы Алексеевой, на этапах эстафеты огонь еще ни разу не гас.

Огонь зимней Универсиады-2019 krsk2019.ru

Где уже побывал огонь?

Эстафета огня Универсиады стартовала 20 сентября 2018 года. Международный этап включал три города — Турин (Италия), Алма-Ата, принимавшая универсиаду в прошлый раз, и Харбин — город-побратим Красноярска. 29 сентября российский этап стартовал в Москве, всего в нем будет 17 остановок.

Также огонь пройдет по 12 населенным пунктам Красноярского края.

Когда стартует Универсиада-2019?

Соревнования начнутся 2 марта в Красноярске и продлятся 10 дней. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горные лыжи, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание, фристайл, хоккей, хоккей с мячом и шорт-трек.

К участию в соревнованиях допускаются студенты в возрасте от 17 до 25 лет и выпускники, получившие академическую степень или диплом в год, предшествующий универсиаде.

Яна Кирпиченко , лыжница. «Маркер экспресс»

По словам Петра Кобзаренко, начальника отдела управления спорта и молодежной политики Алтайского края, шансы отобраться на соревнования есть у трех наших спортсменов: горнолыжника Олега Жудина, сноубордиста Дениса Баскакова и лыжницы Яны Кирпиченко.

Еще 20 человек поедут в Красноярск в роли судей и инструкторов.