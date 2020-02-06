Третий за месяц руководитель назначен в «Алтайбаскете»

В официальном сообщении пресс-службы «Алтайбаскета» по этому поводу говорится следующее: «На пост генерального директора клуба был назначен Мантлер В.В. В баскетбольных кругах края известен, как основатель и тренер команды ЧАКа „Реванш“, которая из года в год становилась победителем и призером чемпионата».