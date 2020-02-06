Третий за месяц руководитель назначен в «Алтайбаскете»

В официальном сообщении пресс-службы «Алтайбаскета» по этому поводу говорится следующее: «На пост генерального директора клуба был назначен Мантлер В.В. В баскетбольных кругах края известен, как основатель и тренер команды ЧАКа „Реванш“, которая из года в год становилась победителем и призером чемпионата».
Также в клубе напоминают, что Виталий Мантлер ранее занимал пост спортивного директора клуба, но уволился по собственному желанию.
Предшественник Мантлера на посту руководителя команды Дмитрий Гладких останется в клубе в качестве исполнительного директора.
Также в заявлении клуба говорится, что в перспективе будет образовано автономное некоммерческое общество, учредителем которого готово выступить региональное министерство спорта.
Отметим, что за один месяц в «Алтайбаскете» сменилось три руководителя. Так, в самом начале года клуб покинул бизнесмен Павел Тулин. Его сменил Дмитрий Гладких, который теперь и уступил место Виталию Мантлеру.