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Спорт

Третий за месяц руководитель назначен в «Алтайбаскете»

Пост генерального директора клуба «Алтайбаскет» занял Виталий Мантлер, который стал третьим руководителем команды за месяц.

Виталий Мантлер.
Виталий Мантлер.
алтайбаскет.рф.

В официальном сообщении пресс-службы «Алтайбаскета» по этому поводу говорится следующее: «На пост генерального директора клуба был назначен Мантлер В.В. В баскетбольных кругах края известен, как основатель и тренер команды ЧАКа „Реванш“, которая из года в год становилась победителем и призером чемпионата».

Также в клубе напоминают, что Виталий Мантлер ранее занимал пост спортивного директора клуба, но уволился по собственному желанию.

Предшественник Мантлера на посту руководителя команды Дмитрий Гладких останется в клубе в качестве исполнительного директора.

Также в заявлении клуба говорится, что в перспективе будет образовано автономное некоммерческое общество, учредителем которого готово выступить региональное министерство спорта.

Отметим, что за один месяц в «Алтайбаскете» сменилось три руководителя. Так, в самом начале года клуб покинул бизнесмен Павел Тулин. Его сменил Дмитрий Гладких, который теперь и уступил место Виталию Мантлеру.

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