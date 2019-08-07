Третьяк рассказал Путину о своем шпионском пиджаке на Играх-2018

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Сочи, где у него были запланированы несколько встреч и посещение нового корпуса в образовательном центре «Сириус». Именно там он встретился с президентом Федерации хоккея России (ФХР) Владиславом Третьяком.

На встрече в «Сириусе» Третьяк показал Путину свой олимпийский пиджак, в котором он был на Играх-2018 в Пхенчхане. Самое интересное в нем — флаг России на внутреннем кармане и надпись: «Россия в моем сердце», пишет sports.ru.

К такому шпионскому проявлению патриотизма президенту ФХР пришел прибегнуть из-за того, что Россия официально не была допущена к участию в Олимпиаде-2018 — команда выступала под олимпийским флагом и аббревиатурой OAR (Olympic Athletes from Russia).

И всем участникам соревнований и официальным лицам было запрещено демонстрировать любую российскую символику — флаг, герб, эмблему ОКР. Петь гимн тоже было нельзя.

Выкручивались как могли. Так, фигуристка Евгения Медведева, например, показывала российский флаг, спрятанный под большим белым воротом на пальто. Потом многие спортсмены и журналисты (на которых запрет тоже распространялся) воспользовались лазейкой, которую оставили организаторы, выпустившие шапки с олимпийской символикой и российским триколором. От претензий МОК организаторы отбились, и в таких шапках ходила почти вся русская часть олимпийской деревни.

А Владислав Третьяк приехал в Корею в таком пиджаке.

Путин задумку оценил: «Это мне хорошо известно по моей прежней работе. Такие уловки».