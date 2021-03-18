Легендарный Третьяк вышел из Международной федерации хоккея

Решение принято из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которым депутаты Госдумы не имеют права в течение двух лет входить в органы управления международных спортивных федераций.

В результате Третьяк не сможет входить в совет IIHF до 17 декабря 2022 года.

О депутате и ФХР

Третьяк был избран депутатом Госдумы в 2003 году от партии «Единая Россия», пишет Lenta.ru. Он возглавляет ФХР с 2006 года. Бывший хоккеист вошел в состав совета IIHF в 2012 году и был переизбран в 2016-м.

Запрет

В декабре 2020-го CAS утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под флагом страны на международных стартах: таких как чемпионаты мира или Олимпийские игры. В течение этого срока Россия также не имеет права проводить подобные соревнования.

Замена

Представитель России в составе совета ИИХФ все же будет. У ФХР есть достаточно времени для подачи заявки нового члена совета. Крайний срок — 15 июня этого года.

Вероятнее всего, заменит Третьяка другой легендарный отечественный хоккеист, двукратный олимпийский призер, одна из звезд 1990/2000-х в Национальной хоккейной лиге и чемпион мира Павел Буре. На данный момент именно его кандидатура является наиболее реальной, хотя в ФХР и не исключают, что вместо Третьяка в состав совета ИИХФ может войти и другой человек, пишет Газета.Ru.

Сам Буре, впрочем, уже выразил готовность сделать все, чтобы «закрепить успехи России» и «сохранить авторитет ФХР на международной арене».