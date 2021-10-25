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Спорт

Три алтайских спортсмена вошли в список кандидатов на зимнюю Олимпиаду в Пекине

Лыжница Яна Кирпиченко, биатлонист Даниил Серохвостов и конькобежец Виктор Муштаков вошли в расширенный список кандидатов для участия в зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, сообщил «Алтайский спорт».

Зимние Олимпийские игры, лыжи.
Зимние Олимпийские игры, лыжи.
СС0

Все трое — спортсмены краевого Центра спортивной подготовки сборных команд.

Всего в этот список вошли 599 спортсменов.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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