Три алтайских спортсмена вошли в список кандидатов на зимнюю Олимпиаду в Пекине

Все трое — спортсмены краевого Центра спортивной подготовки сборных команд.
Всего в этот список вошли 599 спортсменов.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Лыжница Яна Кирпиченко, биатлонист Даниил Серохвостов и конькобежец Виктор Муштаков вошли в расширенный список кандидатов для участия в зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, сообщил «Алтайский спорт».
Все трое — спортсмены краевого Центра спортивной подготовки сборных команд.
Всего в этот список вошли 599 спортсменов.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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