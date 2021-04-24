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Спорт

Три матча Евро-2020 перенесли из Дублина в Санкт-Петербург

В Петербурге пройдут три матча группового этапа. Это игры Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня) и Швеция — Польша (23 июня). О решении говорится на сайте УЕФА.

Мяч. Стадион. Футбол
Мяч. Стадион. Футбол
СС0

Все из-за того, что правительство Ирландии не может гарантировать минимальную заполняемость на матчах из-за сложной ситуации с коронавирусом, объяснил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Telegram-канал «Мутко против».

«Мы усердно работали с федерациями-хозяевами турнира и местными властями, чтобы обеспечить безопасную и праздничную атмосферу на играх, и я очень рад, что мы можем приветствовать зрителей на всех матчах», — заявил глава УЕФА Александер Чеферин.

Также в Санкт-Петербурге пройдут четыре ранее запланированных матча: Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), а также четвертьфинал турнира (2 июля).

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