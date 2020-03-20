Три жизнеутверждающие истории от самой выносливой женщины в мире, приехавшей на Алтай

На прошлой неделе на Алтае впервые побывала рекордсменка мира по марафонам Людмила Колобанова. В Барнаул она прилетела по приглашению основателя компании «Мария-Ра» Александра Ракшина. Встречу с местными любителями активного образа жизни Людмила начала словами: «19 июля 2019 года мне исполнилось 75 лет» и тут же сорвала аплодисменты. За последние 33 года она преодолела 223 лыжных марафона, 189 — беговых и это с тяжелейшей травмой позвоночника и отказавшими когда-то ногами. Аltapress.ru решил рассказать вдохновляющие истории этой сильной женщины.

История № 1. Детская боевая

Детство Людмилы Колобановой нельзя назвать легким. Хотя о какой легкости может вообще идти речь, когда ты — дитя голодных послевоенных лет. Родители будущей рекордсменки погибли, воспитывалась она бабушкой и тетей в Тверской области.

Сельская школа, где училась Людмила, находилась в шести километрах от дома, путь туда и обратно приходилось преодолевать пешком, часто — босиком, чтобы не изнашивать обувь, которая была в жутком дефиците.

Людмила Колобанова,

спортсменка , участник лыжных и легкоатлетических марафонов:

Бабушка покупала обувь всегда на пару размеров больше, чтобы хватало надолго.

Рядом была еще одна школа, местные звали ее «США» по аналогии с американским государством — в ней учились дети из окрестных населенных пунктов, в основном городские. Если выражаться современным языком — это были мажоры. Одноклассников Людмилы и ее саму они обзывали деревенщиной.

Спортом Людмила увлеклась еще в школьном возрасте. Экипировку всю выдавали бесплатно — лыжи, ботинки, одежду. В суровое время — это было хорошее подспорье. Физическая подготовка помогала выжить, ведь молодой девушке приходилось самой пилить лес и разгружать вагоны.

А еще защищаться от наглых сверстников из «США». Людмила с улыбкой вспоминает историю, как один из них как-то грубо обозвал ее и решил сбежать, но не тут-то было. Людмила махом его догнала и надавала подзатыльников, после чего задира обходил ее стороной.

К окончанию школы наша героиня имела первый разряд по лыжам, конькобежному спорту и велоспорту, второй — по легкой атлетике. Занималась стрельбой, шашками, шахматами, даже знала азбуку Морзе.

О выезде заграницу Уже повзрослев Людмила с отличием окончила училище в Москве, а затем — Баумановский институт. Работала она на закрытом предприятии, что сделало ее невыездной. Людмиле нельзя было выезжать за границу, ходить в общественные места, где могли находиться иностранцы и вообще говорить лишнего. Первый свой загранпаспорт она получила по-сути нелегально. Людмила Колобанова,

спортсменка , участник лыжных и легкоатлетических марафонов: Договорилась с одним полковником. Он говорит: «Напиши заявление, иди напролом к начальнику. Если заарканится — при посторонних скажи: „Мужчина вы или нет!“. Я так и сделала — сработало. Через семь дней получила паспорт».

История № 2. Трагическая болезненная

Свои травмы Людмила Колобанова помнит на пересчет, самую серьезную она получила в 16-летнем возрасте, случилось это 12 апреля 1961 года. В день полета Юрия Гагарина в космос Люда вместе с друзьями залезла на крышу дома. Ребята решили, что оттуда первого в мире космонавта будет лучше видно.

Встреча со спортсменкой Людмилой Колобановой. Анна Зайкова

С этой крыши девочка и слетела, но в отличие от Гагарина, приземлилась на землю совсем неудачно. Перелом позвоночника заставил ее на время завязать со спортом. Надо отдать должное медикам — они сделали все, чтобы Людмила смогла двигаться.

В 1974 году снова беда — случилась травма ноги, после которой пришлось заново учиться ходить. В спортивном диспансере, прыгая на костылях, она провела полгода.

Людмила Колобанова,

спортсменка , участник лыжных и легкоатлетических марафонов:

Помогли различные упражнения — с нагрузками и без, с их помощью и научилась ходить. Меня консультировал известный в Москве хирург, он сказал: «Чтобы двигаться, у тебя должен быть стимул». Тогда я вновь встала на лыжи.

В 1988 году дала о себе знать детская травма позвоночника — из-за нее начали отказывать ноги. И вот снова больница, боль и, казалось бы, полная безысходность. Но вопреки всему Людмила Колобанова смогла оправиться и, потренировавшись месяц, пробежала свой первый в жизни марафон. Было ей тогда 42 года.

К болячкам спортсменка вообще относится философски: ноет спина — и прекрасно, болят колени — радуйтесь. Все это значит, что вы живы, утверждает она.

О личном примере Свои медали и кубки Людмила Колобанова раздает детям, постоянно проводит встречи с любителями ЗОЖ, делится опытом. Людмила Колобанова,

спортсменка , участник лыжных и легкоатлетических марафонов: После того, как я начала бегать марафоны, «заразила» всех вокруг. Одному знакомому говорю: «Ты на лыжах каждый день ходишь, попробуй пробеги марафон. Только не спеши». Какое там не спеши, стартанул, как на стометровке. Догоняю его на девятом километре и спрашиваю, куда же ты торопишься? Отвечает: «Все побежали, и я побежал». В результате я финишировала, а он только через полтора часа появился. Потом пришел в баню и говорит мужикам: «Увижу эту Людмилу, убью, молча». Марафоны его зацепили, начал бегать регулярно, подтянул английский. Потом вместе смеялись: «Продолжишь бегать — по-китайски заговоришь».

История № 3 Дружественная вдохновляющая

За спортивную карьеру Людмила объехала множество стран мира, много раз она была в Европе, Африке и даже Австралии. Пока ей не покорилась только Южная Америка. А также Антарктида, где, как ни странно, тоже проводят марафоны. Но перелет и проживание на ледяном континенте выйдут для нее слишком дорого.

Шесть раз Людмила участвовала в Берлинском марафоне, с которым связаны интересные воспоминания. Например, как-то в германской столице спортсменка встретила канцлера Ангелу Меркель.

Это был обычный сентябрьский день, Людмила прогуливалась рядом с Бранденбургскими воротами и заметила остановившуюся машину. Водитель открыл заднюю дверь. А оттуда как ни в чем не бывало вышла Ангела Меркель. Без охраны, кортежа и какого-то пафоса. В простом костюме и с пакетиком в руках.

Ангела спросила Людмилу откуда та, узнав, что из России, тут же начала говорить по-русски. Вот так познакомились самая влиятельная женщина в мире и пенсионерка из Подмосковья.

Пятый лыжный марафон Мария-Ра. Олег Богданов

В Германии за Людмилой Колобановой закрепился статус «железной леди», произошло это после того, как она помогла мужчине добраться до финиша.

Спортсменка рассказывает: финишная прямая у Берлинского марафона всего 195 метров, а такое ощущение, что километры надо преодолеть. Под конец дистанции у бегунов уже нет сил, голова не соображает, шум болельщиков начинает угнетать.

Людмила Колобанова,

спортсменка , участник лыжных и легкоатлетических марафонов:

Помню, что мужчина еле стоял, качался. Глаза у него были мутные-мутные. Я его крепко подхватила и говорю: «Come». Он как-то оживился, сделал шаг — второй. Видимо, моя энергия ему передалась. Последние 50 метров мы уже бежали.

На финише иностранец еще долго не отпускал свою «спасительницу» и все твердил: «Thank you, thank you».

Людмила рассказывает: ни разу за границей с негативным отношением она не сталкивалась, люди везде отзывчивые. В Японии даже чересчур. «Если в этой стране вас спросили: „Могу ли я помочь“, а вы ответите отрицательно — обидятся», — посмеялась спортсменка.

Встреча со спортсменкой Людмилой Колобановой. Анна Зайкова