Триатлет, хоккеист и многодетный отец. Что известно о новоиспеченном министре спорта на Алтае

11 ноября после полугода отсутствия в Алтайском крае назначен министр спорта. Им стал Максим Рябцев, который все это время носил статус «и.о». Что известно о человеке, который теперь отвечает за весь алтайский спорт, читайте в материале altapress.ru.

Откуда пришел министр

В министерстве спорта края Максим Рябцев появился в июне 2019 года в должности заместителя руководителя. Его назначение напрямую связывали с личностью тогдашнего министра Алексея Перфильева. Двух чиновников связывала давняя дружба.

Максим Рябцев военнослужащий. Долгое время работал в ФСБ. Есть неофициальные данные, что в свое время он участвовал в боевых дейсвиях и был контужен.

На госслужбу он перешел, когда вышел на пенсию из органов.

Максим Рябцев ( справа) награждает футболистов. Ирина Пергаева

Какой есть опыт

О функциях Максима Рябцева в структуре ФСБ известно мало. По некоторым сведениям, там он отвечал за кадровые вопросы.

В официальной биографии говорится, что он имеет спортивные разряды КМС в служебно-прикладных видах спорта. В 2018 году после ухода прежнего президента Федерации хоккея Алтайского края этот пост занял Максим Рябцев.

Тогда же произошел громкий скандал с назначением на должность главного тренера команды «Алтай» Александра Климова, за которым, как позже выяснилось, тянулся целый шлейф сомнительных историй, в том числе и криминального характера.

Алексей Перфильев вместе с заместителем начал сдавать нормы ГТО Александр Черный. www.altaisport.ru

Федерация, как и минспорт, от сомнительной личности быстро открестились. Кто сейчас возглавляет объединение, не знают даже сами хоккеисты.

Что у министра со спортом

Известно, что Максим Рябцев на любительском уровне играет в хоккей. Старший сын министра (всего же у него четверо детей) тоже занимается этим видом спорта.

Также Максим Рябцев был замечан на триатлонных стартах. В 2020 году он участвовал в соревнованиях по зимнему триатлону в Тягуне и фестивале Altai3Race на Бирюзовой Катуни.

Финал этапа Кубка России по зимнему триатлону в Тягуне. Ирина Пергаева

Что у министра с командой

На сегодняшний момент у министра Рябцева нет ни одного заместителя. В былые годы их было два — один отвечал за непосредственно спортивное направление, второй — за строительство.

Мало того, минспорт покинула Яна Гладышева, начальник отдела ресурсного и правового обеспечения. В бытность Алексея Перфильева она по многим вопросам была его правой рукой.

Пару лет назад в спортивном сообществе обсуждалась кандидатура возможного «зама» пи условии смены власти в минспорте. В частности, звучало имя директора барнаульской хоккейной спортшколы имени Черепанова Владислава Родькина, которого вовсю «сватали» в министерство.