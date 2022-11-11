Триатлет, хоккеист и многодетный отец. Что известно о новоиспеченном министре спорта на Алтае

Откуда пришел министр
В министерстве спорта края Максим Рябцев появился в июне 2019 года в должности заместителя руководителя. Его назначение напрямую связывали с личностью тогдашнего министра Алексея Перфильева. Двух чиновников связывала давняя дружба.
Максим Рябцев военнослужащий. Долгое время работал в ФСБ. Есть неофициальные данные, что в свое время он участвовал в боевых дейсвиях и был контужен.
На госслужбу он перешел, когда вышел на пенсию из органов.
Какой есть опыт
О функциях Максима Рябцева в структуре ФСБ известно мало. По некоторым сведениям, там он отвечал за кадровые вопросы.
В официальной биографии говорится, что он имеет спортивные разряды КМС в служебно-прикладных видах спорта. В 2018 году после ухода прежнего президента Федерации хоккея Алтайского края этот пост занял Максим Рябцев.
Тогда же произошел громкий скандал с назначением на должность главного тренера команды «Алтай» Александра Климова, за которым, как позже выяснилось, тянулся целый шлейф сомнительных историй, в том числе и криминального характера.
Федерация, как и минспорт, от сомнительной личности быстро открестились. Кто сейчас возглавляет объединение, не знают даже сами хоккеисты.
Что у министра со спортом
Известно, что Максим Рябцев на любительском уровне играет в хоккей. Старший сын министра (всего же у него четверо детей) тоже занимается этим видом спорта.
Также Максим Рябцев был замечан на триатлонных стартах. В 2020 году он участвовал в соревнованиях по зимнему триатлону в Тягуне и фестивале Altai3Race на Бирюзовой Катуни.
Что у министра с командой
На сегодняшний момент у министра Рябцева нет ни одного заместителя. В былые годы их было два — один отвечал за непосредственно спортивное направление, второй — за строительство.
Мало того, минспорт покинула Яна Гладышева, начальник отдела ресурсного и правового обеспечения. В бытность Алексея Перфильева она по многим вопросам была его правой рукой.
Пару лет назад в спортивном сообществе обсуждалась кандидатура возможного «зама» пи условии смены власти в минспорте. В частности, звучало имя директора барнаульской хоккейной спортшколы имени Черепанова Владислава Родькина, которого вовсю «сватали» в министерство.