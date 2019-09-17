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Спорт

Царь горы: лыжероллеры прокатились по серпантину в «Белокурихе-2»

15−16 сентября в «Белокурихе-2» прошли соревнования «Царь горы». Лыжероллеры со всей Сибири боролись за победу в гонке по алтайскому серпантину.

Соревнования "Царь горы" в "Белокурихе-2".
Соревнования "Царь горы" в "Белокурихе-2".
АО "Курорт Белокуриха"

На соревнования приехало 96 спортсменов из СФО (Нерюнгри, Бийск, Барнаул, Новосибирск, Бердск, Ленск, Горно-Алтайск и других городов), рассказали в компании «Курорт Белокуриха». Аналогов такой гонке в России пока нет.

«Обычно такие мероприятия проходят на дистанциях, где чередуются спуск и подъем. А у нас спортсмены бегут по девятикилометровой трассе, которая постоянно идет вверх. Перепад высот между стартом и финишем — 450 метров», — рассказал автор идеи гонки, директор лыжно-биатлонного комплекса «Алтайские горы» Анатолий Жданович.

Лучший результат на испытании показал Андрей Смолянин из Бердска Новосибирской области. Он преодолел дистанцию за 33,5 минуты, установив первый рекорд трассы.

Лыжероллерные гонки на «Белокурихе-2» решено сделать традиционными.

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