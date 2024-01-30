"Цены везде растут": почему подорожают билеты в самый популярный бассейн Барнаула

Стоимость билета в барнаульский бассейн "Обь" увеличится до 400 рублей. Такую сумму будут платить те, кто решит поплавать в самое ходовое время - вечером по будням и в выходные. Директор спортивного объекта Сергей Кашников рассказал altapress.ru, что повышение расценок - шаг вынужденный.

Расценки бассейна "Обь" поменяются с 1 февраля 2024 года. Самое доступное по цене время утром: с 8.00 до 8.45 билет для взрослых будет стоить 250 рублей. Дальше - больше. В будни с 9.00 до 9.45 - 300 рублей. С 10.00 до 17.45 - уже 350 рублей.

В самое популярное вечернее время (с 18.00 до 19.45) входной билет в бассейн обойдется в 400 рублей, с 20.00 до 20.45 - в 350 рублей. На последний сеанс можно будет пройти за 300 рублей.

В выходные и праздничные дни вход в бассейн до 19.45 тоже будет стоить 400 рублей. При этом остаются скидки для пенсионеров, студентов и коллективов.

Бассейн Обь. yandex.ru/maps

С чем связано повышение

Сергей Кашников, говоря о повышении цен, объяснил, что "Обь" - такой же коммерческий объект, как и все остальные. Ему надо платить налоги, находить средства на текущее содержание помещений. При этом расходы постоянно растут. Из самого злободневного - коммуналка и заработные платы.

Из-за повышения МРОТ в 2024 году, фонд оплаты труда у спорткомплекса увеличится на 660 тыс. рублей в месяц. "Цены везде растут. Вы не замечали?" - рассказал Кашников.

Сергей Кашников,

директор спорткомплекса "Обь":

Содержание объекта обходится дорого. Прежде всего, я имею в виду расходы на водоснабжение и тепло. Пропускная способность зависит от такого понятия, как «зеркало воды». В «Оби» мы можем принимать единовременно до 150 человек. Для сравнения, «Магис» на улице Взлетной - до 50 человек. Казалось бы, такая большая разница в нашу пользу. Но надо учесть, что у нас в шесть раз больше воды, которую приходится нагреть всю, а не только на поверхности и в 4,5 раза больше воздуха.

Спорткомплекс "Обь" в Барнауле. Дмитрий Лямзин

По данным портала Rusprofile, в 2022 году спортивный комплекс "Обь" сработал в убыток, который составил 3,5 млн рублей.

Что еще подорожало

Физкультура и массовый спорт в Барнауле доступнее с годами точно не становятся.

Осенью 2023 года поднялись расценки у легкоатлетического манежа АлтГТУ. На первый взгляд, сумма в 200 рублей символическая, но если заниматься три раза в неделю, в месяц уже выходит 2,4 тыс. рублей только за вход.

В 2023 году изменились правила посещения городского стадиона "Лабиринта". Объект, который оставался единственным бесплатным в Барнауле, по-сути, перестал таковым быть.

Экс-игрок сборной России по мини-футболу Сирило в Барнауле. Анна Зайкова

По одному бегать еще пускают, а вот группа спортсменов обязана платить за аренду легкоатлетической дорожки.

Меняются расценки и на аренду спортивных залов. По словам Андрея Проскурина, директора Алтайской краевой ассоциации мини-футбола, прошлой зимой аренда поля в зале "Коммунальщик" стоила 2,7 тыс. рублей за час, нынешней - уже 3 тыс. рублей.

И это далеко не предел, есть в Барнауле объекты и дороже, например, по 3,5 тыс. и 4,5 тыс. рублей за час.

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