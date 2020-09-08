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Центр самозащиты «Крав-мага Барнаул» объявляет большой набор

Если вы хотите научиться эффективным приемам самообороны, то центр самозащиты «Крав-мага Барнаул» подготовил предложение именно для вас. Здесь объявлен набор для взрослых и детей любого возраста на постоянные тренировки.

Центр самозащиты «Крав-мага Барнаул»

Какие знания и навыки получит постоянный посетить центра? Прежде всего, ему помогут освоить простые и эффективные приемы защиты себя и своих близких. Благодаря улучшению физической формы он станет чувствовать себя более уверенно. А психологическая устойчивость подскажет, как вести себя в стрессовых ситуациях.

Кроме того в центре «Крав-мага Барнаул» можно найти единомышленников и новых друзей. Причем первое занятие — бесплатное, чтобы слушатель мог определиться, будет он заниматься дальше или нет.

Подробная информация на сайте kmg-barnaul.ru и в социальных сетях: ВКонтакте, Инстаграм.

Телефон для справок: 8−996−700−91−02 (Александр Федорович Неклеса)

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