Центр самозащиты «Крав-мага Барнаул» объявляет большой набор

Какие знания и навыки получит постоянный посетить центра? Прежде всего, ему помогут освоить простые и эффективные приемы защиты себя и своих близких. Благодаря улучшению физической формы он станет чувствовать себя более уверенно. А психологическая устойчивость подскажет, как вести себя в стрессовых ситуациях.
Кроме того в центре «Крав-мага Барнаул» можно найти единомышленников и новых друзей. Причем первое занятие — бесплатное, чтобы слушатель мог определиться, будет он заниматься дальше или нет.
Подробная информация на сайте kmg-barnaul.ru и в социальных сетях: ВКонтакте, Инстаграм.
Телефон для справок: 8−996−700−91−02 (Александр Федорович Неклеса)