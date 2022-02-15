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Спорт

Церемонию награждения фигуристок на Играх могут отменить

Церемония награждения фигуристок по итогам личных соревнований на Олимпиаде в Пекине может быть отменена, если россиянка Камила Валиева войдет в тройку призеров, говорится в заявлении Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает «Спорт-экспресс».

Олимпиада.
Олимпиада.
Источник: СС0

Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву к участию в личных соревнованиях на Олимпиаде.

Короткую программу женщины представят 15 февраля, произвольную — 17-го пишет bfm.ru.

Валиевой 15 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).

Что произошло

7 февраля на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине россияне заняли первое место. Однако церемония награждения была отложена без объяснения причин. В тот же день РУСАДА получило неблагоприятный результат анализа Валиевой и наложило на 15-летнюю спортсменку временное отстранение, которое было успешно оспорено.

Вскоре Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества.

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